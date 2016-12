Textversion

28.12.2016 | 09:58 | (DiePresse.com)

Der US-Außenminister will in einer Rede die Visionen der scheidenden US-Regierung für ein Friedensabkommen zwischen Israel und Palästinensern beschreiben.

Es sei der letzte Versuch für die Administration unter US-Präsident Barack Obama, vor dem Antritt der neuen Regierung eine Basis für einen möglichen Frieden im Nahen Osten zu schaffen, schreibt die "New York Times": Knapp drei Wochen, bevor Donald Trump als nächster US-Präsident angelobt wird, will US-Außenminister John Kerry eine Rede zum Nahost-Friedensprozess halten.

Er werde am Mittwoch (17.00 Uhr MESZ) in Washington sprechen, kündigte das Außenministerium an. Kerry werde dabei die Vision der scheidenden Regierung für ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern beschreiben, berichtete die "New York Times".

Das Blatt berichtete zudem unter Berufung auf einen anonymen führenden Mitarbeiter des Außenministeriums, Kerry werde "einige der irreführenden Kritiken" an der Obama-Regierung ansprechen. Gemeint sei der Vorwurf von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, die US-Regierung habe eine "schändliche und anti-israelische" UNO-Resolution hinter den Kulissen inszeniert.

US-Stimmverhalten kein Einzelfall

Der UNO-Sicherheitsrat hatte Israel am vergangenen Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten - anders als bei ähnlichen früheren Entscheidungen - auf ihr Vetorecht und enthielten sich.

Kerry werde in seiner Rede beweisen, dass das Stimmverhalten der USA kein Einzelfall gewesen sei und die Entscheidung Obamas Israel nicht aus heiterem Himmel getroffen habe, sagte der Außenbeamte der Zeitung. Zudem wolle Kerry argumentieren, dass es einen weitgehenden internationalen Konsens über den Stopp des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und im Gazastreifen gebe.

Laut dem Bericht habe sich Kerry schon seit Langem in einer Rede zu einem Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern äußern wollen. Er sei aber vom Weißen Haus gebremst worden: Die Beamten fürchteten, Premier Netanyahu unnötig zu verörgern. Diese Bedenken zerstreuten sich allerdings vergangene Woche nach der Stimmenenthaltung im UNO-Sicherheitsrat.

Kerry hatte sich lange Zeit intensiv um Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern bemüht, scheiterte damit jedoch 2014. Seit zweieinhalb Jahren sind die Gespräche nicht mehr vorangekommen.

