28.12.2016 | 18:02 | (DiePresse.com)

Der scheidende US-Außenminister bezeichnet den israelischen Siedlungsbau als eines der größten Hindernisse für eine dauerhafte Friedenslösung.

Eine Zweistaatenlösung ist nach Ansicht des scheidenden US-Außenministers John Kerry die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zwischen Israel und Palästinensern zu schaffen. Diese Auffassung bekräftigte Kerry am Mittwoch in Washington in einer Rede.

Die USA wünschten sich eine Zukunft Israels als "jüdischer und demokratischer Staat, der in Frieden und Sicherheit Seite an Seite mit seinen Nachbarn lebt". Derzeit sei die Zwei-Staaten-Lösung jedoch "ernsthaft gefährdet". Eine Beibehaltung des Status quo würde einer "dauerhaften Besatzung" gleichkommen, warnte Kerry.

Siedlungsbau "eines der größten Hindernisse für Frieden"

Derzeit leben rund 430.000 jüdische Siedler im besetzten Westjordanland und mehr als 200.000 im von Israel annektierten Ost-Jerusalem. Der israelische Siedlungsbau sei eines der größten Hindernisse für eine dauerhafte Friedenslösung im Nahost-Konflikt, sagte Kerry.

Man habe mit der Enthaltung im UN-Sicherheitsrat im Einklang mit amerikanischen Werten gehandelt, betonte der US-Außenminister. Es sei ein Bemühen gewesen, an einer Zweistaatenlösung festzuhalten. Man könne nicht zulassen, dass dieser Ansatz vor den Augen der USA zerstört werde, fügte Kerry hinzu.

Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich. Israel reagierte mit Kritik an der Regierung von US-Präsident Barack Obama.