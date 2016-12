Textversion

28.12.2016 | 14:15 | (DiePresse.com)

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 40-jährigen Tunesier, der in Berlin lebt, handeln. Der Attentäter Anis Amri reiste bei seiner Flucht offenbar auch durch die Niederlande.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Attentäter von Berlin, Anis Amri, hat es eine Festnahme in der deutschen Hauptstadt gegeben. Das bestätigte am Mittwoch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Kontaktmann von Amri handelt. Er sei ein 40-jähriger Tunesier, der in Berlin lebt, berichtet Spiegel Online. Die Berliner Polizei wollte sich vorerst nicht dazu äußern.

Amri offenbar durch Niederlande gereist

Anis Amri ist bei seiner Flucht offenbar auch durch die Niederlande gereist. Der Tunesier sei in der Nacht zum 22. Dezember von der niederländischen Stadt Nimwegen mit einem Fernbus ins östfranzösische Lyon gefahren, hieß es am Mittwoch aus französischen Ermittlerkreisen. Nimwegen liegt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Wie Amri von Berlin aus dorthin gelangte, war zunächst unklar.

Der Bus fuhr den französischen Ermittlern zufolge zum Bahnhof Lyon-Part-Dieu, wo Amri später von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Von Lyon aus reiste der 24-Jährige mit dem Zug in die französische Alpenstadt Chambéry und dann nach Italien. Er wurde schließlich in der Nacht zum 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen.

Auch weitere berichte deuten darauf hin, dass Amri über die Niederlande reisete. Nach seinem Tod haben die Ermittler eine niederländische Sim-Karte in dessen Rucksack gefunden. Diese stamme aus einem Bestand an Sim-Karten, die zwischen dem 20. bis 22. Dezember in Zwolle, Breda und Nimwegen in Kaufhäusern verteilt wurden, berichtete die Zeitung "La Repubblica" am Mittwoch.

Gute Kontakte zu Moscheen

Der junge Mann dürfte im deutschen Ruhrgebiet deutlich besser vernetzt gewesen sein, als bisher angenommen. Laut Recherchen des Westdeutschen Rundfunks besuchte der Tunesier während seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen ein Dutzend Moscheen im Ruhrgebiet.

Er soll zudem sehr gute Kontakte nach Dortmund gehabt und einen Schlüssel zu einer Moschee besessen haben, in der er übernachtete. Seit Ende 2015 sei er regelmäßig zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet gependelt.

Der Tunesier war nach Angaben des Innenministers von Nordrhein-Westfalen Ralf Jäger 2015 nach Deutschland eingereist, er hatte nach seinem Aufenthalt in NRW seit Februar 2016 überwiegend in Berlin gelebt. Die Opposition im Landesparlament wirft den Behörden schwere Fehler bei der Überwachung des als Gefährder eingestuften Tunesiers in Nordrhein-Westfalen vor.