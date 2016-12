Textversion

29.12.2016 | 10:32 | (DiePresse.com)

Mit der Angelobung des nächsten US-Präsidenten könne Israel Palästina von der Tagesordnung nehmen, erklärt der Ultrarechte Bennet.

Mit Donald Trump als US-Präsident wird es nach Einschätzung eines ultrarechten israelischen Ministers keinen unabhängigen Palästinenserstaat geben. "Am 20. Jänner nehmen wir Palästina von der Tagesordnung", sagte Erziehungsminister Naftali Bennett am Donnerstag der Nachrichtenseite "ynet". Er bezog sich damit auf den Tag des Amtsantritts des künftigen US-Präsidenten.

Am Mittwoch hatte der scheidende US-Außenministers John Kerry in einer Grundsatzrede an Israel und die Palästinenser appelliert, die Vision einer Zweistaatenlösung nicht aufzugeben. "Kerry hat vielleicht gute Absichten", sagte Bennett dazu. "Aber seine Rede ist wie seine Politik - völlig losgelöst von der Realität". Man werde der "messianischen Idee eines islamischen Staates" an Israels Seite nicht zustimmen.

Bennett für Annektierung von Palästinensergebieten

Bennett setzt sich für die Annektierung großer Teile des Westjordanlands und einen entsprechenden Gesetzesentwurf ein. Man werde zunächst israelische Rechtsprechung auf die Siedlerstadt Maale Adumim östlich von Jerusalem ausweiten und dann auf weitere Teile des Westjordanlands, kündigte der Vorsitzende der Siedlerpartei an.

Kerry hatte Israels Siedlungspolitik scharf kritisiert. "Der israelische Ministerpräsident (Benjamin Netanyahu) unterstützt öffentlich eine Zweistaatenlösung, aber seine jetzige Koalition ist die rechteste Regierung in der Geschichte des Landes und hat eine Agenda, die von den extremsten Elementen angetrieben wird", sagte er und spielte damit offenbar auch auf Bennett und seine Partei "Jüdisches Heim" (HaBayit HaYehudi) an.

Ermittlungen gegen Netanyahu

Gegen Netanyahu ist unterdessen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Das habe der Generalstaatsanwalt angeordnet, berichtete der TV-Sender Channel 10 am Mittwochabend. Eine Sprecherin des Justizministerium sagte, dass Polizei, Generalstaatsanwalt und die Strafverfolgungsbehörden eng zusammenarbeiteten.

Die Öffentlichkeit solle bald über die Untersuchung informiert werden. Sie könne nicht sagen, um welche Anschuldigungen es gehe. Von Netanyahus Büro war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Im November war bekannt geworden, dass Israels Polizei einen U-Boot-Vertrag mit Deutschland unter die Lupe nimmt. Das israelische Justizministerium teilte damals mit, dass der Generalstaatsanwalt eine polizeiliche Untersuchung des rund 1,5 Milliarden Euro schweren Kaufs von drei U-Booten von ThyssenKrupp angeordnet habe. Wegen dieses Geschäfts steht Netanyahu in der Kritik.

Sein persönlicher Rechtsberater David Schimron soll als Bevollmächtigter auch die ThyssenKrupp-Marinesparte in Israel vertreten haben. Netanyahu und Schimron wiesen damals jegliches Fehlverhalten zurück. ThyssenKrupp Marine Systems teilte mit, keine vertraglichen Verbindungen zu dem Anwalt zu haben.