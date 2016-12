Textversion

29.12.2016 | 13:12 | (DiePresse.com)

Ab Mitternacht soll im gesamten Bürgerkriegsland eine Feuerpause in Kraft treten. Sie werde von der Türkei und Russland garantiert, heißt es aus Moskau und Ankara.

Im Bürgerkriegsland Syrien soll ab Mitternacht ein landesweiter Feuerpause in Kraft treten. Dies bestätigten am Donnerstag zeitgleich die syrische Armee, der russische Präsident Wladimir Putin sowie der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu.

Ausgenommen sind demnach der IS, die Fatah al-Sham (früher Al-Nusra-Front) sowie mit ihnen verbündete Gruppen. In die Feuerpause miteinbezogen sei aber die von Rebellen kontrollierte Stadt Ost-Ghouta nahe Damaskus, berichtet der britischen Sender BBC. Der Status der Rebellenhochburg war offenbar ein Stolperstein in den Verhandlungen.

"Es wurden drei Dokumente unterzeichnet, das erste wurde zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition abgeschlossen und legt eine Feuerpause auf dem gesamten syrischen Territorium fest", erklärte Putin in Moskau. Die anderen beiden Texte beträfen geplante Friedensverhandlungen. Sein Land habe zugesagt, die Zahl der russischen Truppen in Syrien zu verringern.

Neues Paktieren in Russland

Die Waffenruhe werde von türkischer und russischer Seite garantiert, betonte seinerseits Cavusoglu in Ankara. Alle Parteien hätten sich darauf geeinigt, alle bewaffneten Angriffe zu beenden und die von ihnen kontrollierten Gebiete nicht auszudehnen. Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition würden sich unter der Leitung der Garantiemächte im Jänner zu einer Friedenskonferenz in Kasachstan treffen.

Mit ihrem gemeinsamen Schritt beenden Putin und sein Amtskollege Recep Tayyip Erdogan einen monatelangen Streit. Obwohl beide Länder politisches und wirtschaftliches Interesse an einer Zusammenarbeit in der Syrien-Frage haben, verfolgen sie unterschiedliche Ziele in Syrien: Moskau unterstützt Machthaber Bashar al-Assad, Ankara will sein politisches Ableben sehen.

Der Agentur Reuters zufolge streben beide Länder die Aufteilung Syriens in informelle Einflusszonen an. Diese Zonen sollen innerhalb einer föderalen Struktur autonom handeln können. Der syrische Machthaber, Bashar al-Assad, soll zumindest übergangsweise an der Macht bleiben, heißt es.