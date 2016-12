Textversion

30.12.2016 | 08:23 | (DiePresse.com)

Der israelische Siedlungsbau dürfe nicht zu sehr in den Mittelpunkt des Konflikts gerückt werden, warnt die britische Regierung.

Die britische Regierung hat nach der kritischen Nahost-Rede des scheidenden US-Außenministers John Kerry davor gewarnt, den israelischen Siedlungsbau zu sehr in den Mittelpunkt des Konflikts zu rücken. London stehe ebenfalls hinter der Zwei-Staaten-Lösung und sehe den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten als illegal an, erklärte das Büro von Premierministerin Theresa May am Donnerstag. Die israelische Siedlungspolitik sei aber "bei weitem nicht das einzige Problem in diesem Konflikt".

Kerry hatte am Mittwoch in einer Grundsatzrede die Zwei-Staaten-Lösung als den einzigen Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Region bezeichnet. Sie sei durch Israels Siedlungsaktivitäten im besetzen Westjordanland und im annektierten Ost-Jerusalem zurzeit jedoch "ernsthaft gefährdet".

Israelisches Volk müsse ohne Terrorgefahr leben können

Obwohl die britische Regierung in der Stellungnahme nicht direkt auf Kerrys Äußerungen einging, kann sie als Kritik am Standpunkt des US-Außenministers aufgefasst werden. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sei so komplex, dass sich die Verhandlungen nicht auf "nur ein Problem" wie den Siedlungsbau konzentrieren sollten, erklärte Downing Street. So müsse insbesondere das israelische Volk ohne die Terrorgefahr leben können, unter der es schon so lange leide.

Die Beziehungen zwischen Israel und den USA sind nach einer UNO-Resolution gegen die israelischen Siedlungsaktivitäten angespannt. Der UNO-Sicherheitsrat hatte am Freitag vergangener Woche erstmals seit 1979 eine Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau verabschiedet. Kerry verteidigte in seiner Rede die Entscheidung der USA, die UNO-Resolution nicht durch ein Veto verhindert zu haben.