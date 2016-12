Textversion

30.12.2016 | 17:48 | von Thomas Vieregge (Die Presse)

Donald Trump versprach eine Kehrtwende Washingtons von der Obama-Ära und einen Rückzug aus der internationalen Politik. Das könnte sich als erster Irrtum erweisen. Derweil fürchten ihn viele Verbündete mehr als alte Feinde.

Wien/Washington. Drei Wochen wird das verwirrende Intermezzo noch andauern, dass die USA gleich zwei Machtzentren haben – neben dem Weißen Haus in Washington an der Pennsylvania Avenue, der berühmtesten Adresse der Welt, noch den Wohnsitz des designierten Präsidenten im massiv abgeriegelten Trump Tower zwischen Tiffanys und Gucci an der Fifth Avenue, New Yorks nicht minder glamouröser Einkaufsmeile. Seit der Wahl am 8. November, die mit einer veritablen Sensation endete, senden diese beiden Kristallisationspunkte der US-Politik ganz unterschiedliche, mitunter völlig widersprüchliche Signale aus. Russland, Nahost, Terror, Atomrüstung, Umweltpolitik – kaum ein Thema, in dem die Positionen übereinstimmen.

Während Barack Obama gewillt ist, aller Welt partout zu demonstrieren, dass er alles andere als eine „lame duck“ – ein Präsident mit Ablaufdatum – ist, kann es Donald Trump kaum abwarten, endlich die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Der hochtourige Aktivismus des 70-jährigen Milliardärs stellte den amtierenden Präsidenten zeitweise in den Schatten, der längst auf sein Vermächtnis bedacht ist, mit eiligen Dekreten vollendete Tatsachen zu schaffen und so die Politik seines Nachfolgers zu konterkarieren versucht.

Die Parallelpräsidentschaft

Trump funktionierte die Wahl seines Kabinetts zu einer Reality-TV-Show um, und er gab so einen Vorgeschmack auf seine Amtsführung. Seine Söhne verhökern derweil den Kontakt zum 45. US-Präsidenten gewinnbringend und überzeugen Diplomaten mit sanftem Druck, sich doch im neuen Trump-Hotel in Washington einzuquartieren – wenige Hundert Meter vom Weißen Haus entfernt. Derlei Affären in der Grauzone zwischen Politik und Wirtschaft und im Dunstkreis seiner Familie und ihrer Geschäfte werden dem neuen Präsidenten an der Ferse haften.

Mehr noch freilich funkte Trump als Twitter-König, der im kurzatmigen Telegrammstil das Zeitgeschehen im Kleinen wie im Großen kommentiert und kritisiert, dem Amtsinhaber dazwischen. Donald Trumps Parallelpräsidentschaft in Konkurrenz zu Barack Obama ist ein absolutes Novum für die USA. „Es gibt nur einen Präsidenten“, lautete bis dato der parteiübergreifende Konsens. Dabei zeigte sich Trump bei seiner ersten Stippvisite im Weißen Haus kurz nach seiner Wahl durchaus handzahm und überwältigt von der Mammutaufgabe, so, als wüsste er mit der Macht des Amts nur wenig anzufangen. Die Phase der Einschüchterung währte indessen nur kurz, und als ihm jüngst Obama ausrichtete, er hätte eine dritte Amtsperiode mit Leichtigkeit gewonnen, konterte Trump im Twitter-Stakkato: „No way.“

Die Inauguration vor dem Kapitol am 20. Jänner wird jedenfalls eine epochale Zäsur markieren. Mag sich der Immobilienmogul noch so sehr als neuer Reagan stilisieren oder zumindest in Zitaten Anleihen bei John F. Kennedy nehmen, wird aufgrund der notorischen Unberechenbarkeit Trumps und seines unbeherrschten Temperaments ein unorthodoxer Regierungsstil im Weißen Haus einziehen, der geeignet ist, die Weltpolitik gehörig durcheinanderzuwirbeln. Kontinuität und Verlässlichkeit sind nicht Trumps Stärken.

Im Wahlkampf hat der Außenseiter Grundzüge einer populistischen Politik skizziert, die im Westen Schockwellen auslösten: ein Einreiseverbot für Muslime, der Ausbau des Grenzwalls zu Mexiko, ein Nein zum Freihandel und eine Affinität zu Autokraten à la Wladimir Putin. Die Nominierung Rex Tillersons, des Exxon-Chefs mit exzellenten Kreml-Kontakten, zum Außenminister unterstreicht die Tendenz, Russland weitgehend freie Hand zu gewähren – zumindest so lang, wie der republikanisch dominierte Kongress mitspielt. Die Liebe zum neuen Präsidenten wird angesichts der Skepsis führender Republikaner nach einer Weile erkalten.

Aufs Schlimmste gefasst

Angela Merkel hat ihre Regierung bereits darauf eingeschworen, sich auf das vermeintlich Schlimmste einzustellen – auf die Bruchlinien in der transatlantischen Partnerschaft, auf eine stärkere militärische Eigenständigkeit Europas, auf höhere Nato-Zahlungen. Schon jetzt bangen die Balten und die Ukraine vor einem womöglich allzu moskaufreundlichen Kurs Washingtons. Der Nato-Gipfel im Frühjahr in Brüssel wird über Trumps Pläne Aufschluss geben. Was war bloße Wahlkampfrhetorik, was bleibt als Realpolitik übrig?

Vollmundig kündigte Trump an, er werde vom ersten Tag an umrühren und Obamas Dekrete der jüngsten Zeit umstoßen. Wie seine Vorgänger wird Trump indes bald merken, dass die Macht des Präsidenten begrenzt ist. Er verkündete einen Rückzug der USA aus der internationalen Politik, was sich als erster Irrtum erweisen könnte. Derweil fürchten ihn ihn viele Verbündete mehr als alte Feinde.

Sicher scheint das Aus für das Freihandelsabkommen TTIP, der transpazifische Pakt TTP steht wohl vor der Auflösung, und im Konflikt mit Peking werden die harschen Töne zunehmen. Sosehr sich das Verhältnis der Antagonisten USA und Russland entkrampfen könnte, so sehr könnte das Konkurrenzverhältnis der USA und Chinas eskalieren, etwa in der Taiwan-Frage. Dass die Chinesen den US-Amerikanern in der Wirtschaft den Rang ablaufen, ist Trump ein Dorn im Auge – ebenso wie die Kritik an Israel und der Iran-Deal. Platzt der Pakt mit Teheran, könnte dies einen Rüstungswettlauf in der Region in Gang setzen – ein Horrorszenario. Mit einer Twitter-Botschaft lässt sich dies nicht revidieren. So könnte es gehen, wenn der Twitter-Präsident Weltpolitik spielt.