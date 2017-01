Textversion

01.01.2017 | 18:16 | (Die Presse)

Donald Trump sendet unorthodoxe Neujahrsgrüße rund um die Welt – und die muss sich erst noch an die neue Rhetorik gewöhnen.

Wien/Washington. Ehe sich Donald Trump in seinem Luxusanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida anschickte, unter anderem mit mehr oder weniger berühmten Freunden wie Sylvester Stallone den Jahreswechsel zu feiern, lieferte er sich mit Reportern einen kurzen Wortwechsel und setzte via Twitter eine Neujahrsbotschaft ab, wie dies den Gepflogenheiten entspricht unter Staats- und Regierungschefs – nur, dass sich der designierte US-Präsident noch im Probestadium befindet und sich an seine neue staatstragende Rolle noch anzunähern sucht. Die Kurznachricht endete denn mit einem saloppen „Love“.

Er wünsche allen ein frohes neues Jahr, ließ der 45. US-Präsident ausrichten. Und setzte in aufgeräumter Partylaune nach: „Auch meinen vielen Feinden.“ Die Welt rätselte angesichts der unorthodoxen Rhetorik, wer solcherart zu Ehren kam. Das Mullah-Regime in Teheran? Der erratische Diktator in Pjöngjang? Oder doch eher die Clinton-Wähler in der Heimat? Es wäre nicht Trump, hätte er nicht hämisch hinzugefügt, wen er in seiner allumfassenden Botschaft einschließt – all jene, die mich bekämpft und so schwer verloren haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen.“ Seit Wochen schwelgt er im Triumphgefühl, und bei seinen Siegestouren lässt er die Sensation Revue passieren.

Wer Trumps Freunde und Feinde sind, darüber wird jedenfalls noch viel zu reden sein. Wieder einmal nahm Trump nämlich Russland in Schutz. Ob der Kreml und Wladimir Putin hinter dem Cyberangriff gegen die USA stecken würden, sei ungewiss, ließ sich Trump vernehmen. Für Peter Shumlin, den Gouverneur von Vermont, steht indessen fest, dass Putin einer „der größten Gangster“ weltweit sei, weil Hacker versucht hätten, das Stromnetz des Neuenglandstaats zu manipulieren. Und Trump ließ auch offen, ob er die taiwanesische Präsidentin – sehr zum Ärger der Führung in Peking – bei einem Zwischenstopp in den USA empfangen würde. Sein Neujahrsvorsatz, ganz klar, lautet: „Make America great again.“ Genau das habe er in den acht Jahren seiner Amtszeit erreicht, resümierte im Übrigen Barack Obama. (vier)