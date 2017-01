Textversion

02.01.2017 | 06:51 | (DiePresse.com)

Südkoreas Justiz wirft der 20-jährigen Chung Yoo-ra und ihrer Mutter, die bereits in Untersuchungshaft ist, Korruption vor.

In der Polit-Affäre um Südkoreas vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun-hye hat die dänische Polizei die Tochter von Choi Soon-sil, der langjährigen Vertrauten Parks und Schlüsselfigur in dem Skandal, festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Montag entsprechende Berichte des südkoreanischen Senders JTBC. Südkoreas Behörden hatte zuvor einen Haftbefehl für die 20-jährigen Chung Yoo-ra erlassen.

Choi, die bereits in Südkorea in Untersuchungshaft ist, und ihre Tochter sollen sich durch ihre Nähe zur Präsidentin persönlich bereichert haben. Chung war in Deutschland vermutet worden, wo die Dressurreiterin trainiert haben soll. Sie wurde festgenommen, weil sie sich illegal in der norddänischen Stadt Aalborg aufgehalten habe, erklärte die südkoreanische Polizei. Die dänischen Kollegen hätten insgesamt vier Personen festgenommen, darunter Chung und ein 2015 geborenes Kind. Welche Beziehung zwischen Chung und dem Kind besteht, war zunächst unklar.

Die Festnahme Chungs erfolgte einen Tag nachdem die vorläufig entmachtete südkoreanische Präsidentin ihr monatelanges Schweigen gebrochen und die Vorwürfe in dem Korruptionsskandal zurückgewiesen hatte. Zuvor hatten am Samstag Hunderttausende in Seoul bei einer Großdemonstration die sofortige Amtsenthebung und Festnahme Parks gefordert. Park wird als "Verdächtige" in dem Fall behandelt. Das Parlament hatte wegen der Korruptionsaffäre Anfang Dezember für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt, weshalb sie umgehend ihre Amtsvollmachten verlor.