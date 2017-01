Textversion

02.01.2017 | 17:45 | Köksal Baltaci (DiePresse.com)

Mergim Shabani und Tanju Köse aus Wien hielten sich während des Anschlags in der Silvesternacht im Club Reina auf. Beide überlebten mit viel Glück.

Es ist kurz nach 1 Uhr im noblen Club Reina in Istanbul. Die beiden 26-jährigen Freunde Mergim Shabani und Tanju Köse aus Wien haben mit drei weiteren Freunden aus der Türkei, Dubai und den USA gerade gegessen und in ihrem Separee direkt gegenüber dem Haupteingang den Jahreswechsel gefeiert, als sie Schüsse hören. „Ich habe mich umgesehen und beobachtet, wie sich alle auf den Boden werfen und Deckung suchen“, erzählt Shabani. „Auch ich habe mich sofort flach auf den Boden gelegt, während ich weiterhin die Schüsse aus der Maschinenpistole hörte. Zudem bekam ich mit, wie jemand, vermutlich der Schütze, zwei Mal Allahu Akbar rief. Gesehen habe ich ihn nicht.“ Woran er in dieser Situation dachte? „Ich war im Schockzustand, habe die Schüsse und Schreie der Menschen gehört und mir ausgerechnet, welche Überlebenschancen ich hier wohl habe. Ich kann mich genau erinnern.“

Sein Freund Tanju Köse wirft sich ebenfalls sofort auf den Boden, sieht aber nach einigen Sekunden aus dem Augenwinkel, wie sich ein paar Gäste des Clubs aufrappeln und in Richtung Haupteingang laufen. „Instinktiv habe ich mich ihnen angeschlossen und bin ebenfalls zum Ausgang gerannt. Es dürfte nicht länger als zehn Sekunden gedauert haben, bis wir draußen waren.“ Die flüchtenden Besucher versammeln sich rund 50 Meter vom Club entfernt, wo sie sich sicher fühlen und auf ihre Angehörigen warten, die sich noch im Lokal befinden.

Während Köse aus dem Club läuft, sieht er den Schützen. „Er trug kein Weihnachtsmannkostüm, sondern eine Haube, eine dunkle Hose und eine feste dunkle Jacke. Er muss mehrere Schichten getragen haben, er war so dick angezogen, dass ich dachte, er könnte eine Bombe am Körper tragen“, erinnert er sich. „Auf dem Weg nach draußen habe ich mehrere erschossene Menschen gesehen, darunter zwei Männer und zwei Frauen sowie den Polizisten am Eingang.“

"So etwas vergisst man nicht so leicht"

Während seiner gesamten Flucht habe er Schüsse in seiner unmittelbaren Nähe gehört. Zudem habe er mitbekommen, wie eine Frau ihren Mann anfleht, er solle sie rausbringen, hier wolle sie nicht sterben. „So etwas vergisst man nicht so leicht“, sagt der Fitnesscoach. „Als ich schließlich draußen in Sicherheit war, galt mein einziger Gedanke Mergim und meinen anderen Freunden.“

Diese befinden sich immer noch in ihrem Separee auf dem Boden. „Ich habe kurz aufgeblickt und in der Lounge gegenüber eine Bank gesehen, unter der ich Platz haben könnte“, sagt Shabani. „Also bin ich hingekrochen und habe mich unter der Bank versteckt. Dort bin ich – zusammen mit einem weiteren Mann – geblieben, bis alles vorbei war.“

Nach rund fünf Minuten hört der Täter auf zu schießen, weitere zehn Minuten dürfte es gedauert haben, bis die ersten Polizisten im Club waren, schätzt der 26-jährige Student der Kulturwissenschaften und Influencer/Blogger. Als er die ersten Blaulichter und Polizisten sah, habe er sich noch nicht getraut, sein Versteck zu verlassen. „Ich hatte Angst, erschossen zu werden, wenn ich aufstehe“, sagt er. „Zudem redete ich die ganze Zeit auf den verzweifelten Mann neben mir gut zu. Erst, als ich gesehen habe, wie andere Lokalbesucher aufstanden und die Polizisten uns versichert haben, das wir in Sicherheit sind, bin ich aus meinem Versteck gekommen.“ Auf dem Weg nach draußen habe er nur nach vorne gesehen: „Ich wusste, wenn ich jetzt auf den Boden blicke, sehe ich Dinge, die ich nie wieder vergessen werde.“

Befragung und Fingerabdrücke

Draußen angekommen, fallen sich Shabani und Köse erst einmal in die Arme. Nach und nach kommen auch die anderen drei Freunde aus dem Lokal. Alle haben überlebt, nur einer ist leicht verletzt. Sämtliche Lokalgäste und das Personal werden anschließend von der Polizei in ein Café geführt. „Das war eine Katastrophe“, sagt Shabani. „Einer der Beamten sagte allen Ernstes, dass sich der Täter ebenfalls im Café befinden könnte. Wir haben uns sehr unsicher gefühlt.“ Später werden alle in Polizeibussen auf Wachen gefahren, wo sie befragt werden. Köse: „Die Polizisten wollten alles mögliche von uns wissen. Woher wir kommen, wie viel wir verdienen, warum wir uns so eine teure Lounge leisten können, ob wir die Personen kennen, die neben uns saßen etc. Danach mussten wir Fingerabdrücke abgeben und durften gehen.“

Obwohl die beiden erst am Montag nach Wien zurückfliegen wollten, buchen sie noch am Morgen um und fliegen am Sonntag zurück, nachdem sie mit dem österreichischen Konsulat gesprochen und dort deponiert haben, dass sie unverletzt sind. „Turkish Airlines kam uns nicht entgegen, wir mussten für die Umbuchung bezahlen, obwohl wir dort geschildert haben, was uns widerfahren ist“, sagt Shabani. Nach der Ankunft in Österreich meldet sich das Konsulat bei den beiden und bietet ihnen psychologische Betreuung an. „Ich weiß nicht, was besser ist“, so Shabani. „Über die Geschehnisse zu sprechen und somit ständig alles in Erinnerung zu rufen oder sie komplett auszublenden.“

Attentat gut vorbereitet

Traumatisiert fühle er sich jedenfalls nicht – ebenso wie Köse. „Uns und unseren Freunden ist ja letztlich nichts passiert“, sagt er. „Zudem sind die Terroristen darauf aus, dass man nach solchen Anschlägen seinen Alltag aufgibt und ängstlich durchs Leben geht.“ Diese Genugtuung wolle er ihnen nicht verschaffen. „Ich glaube ja, dass der Attentäter alles sehr gut vorbereitet hat und mit System vorgegangen ist“, meint Shabani. „Er hätte viel mehr Leute töten können, hat aber irgendwann aufgehört zu schießen, hat sich umgezogen und ist wieder geflüchtet, wie uns andere Zeugen erzählt haben.“ Auch die Art, wie er „Allahu Akbar“ gerufen habe, sei nicht „wirklich leidenschaftlich“, sondern eher künstlich gewesen. „Er wollte vor allem, dass alle wissen, dass es sich um einen islamistisch motivierten Anschlag handelt.“

Überrascht zeigen sich die beiden Wiener von den geringen Sicherheitsvorkehrungen, es habe kaum Security-Personal im Club gegeben. Die Türsteher seien die ersten gewesen, die weggelaufen seien. Sie hätten nicht den Eindruck gehabt, dass man großen Wert auf den Schutz der Gäste legt. Besonders angesichts der Tatsache, dass der Polizei im Vorfeld Pläne über einen möglichen Anschlag bekannt gewesen seien. Daher werden sie Istanbul für eine Weile meiden. „Aber nicht für immer“, betont Köse. „Denn von diesem einen Ereignis werde ich sicher nicht alles abhängig machen.“