Textversion

02.01.2017 | 18:00 | Von unserem Korrespondenten FREDERIC SPOHR (Die Presse)

Internationale Organisationen werfen der Regierung „ethnische Säuberungen“ an der Rohingya-Volksgruppe vor. Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schweigt dazu und erntet Kritik.

Bangkok. Es ist ein verstörender Anblick: Ein junger Mann aus der Volksgruppe der Rohingya wird von Sicherheitskräften mit Schlägen und Tritten durch ein Dorf getrieben. Als er schließlich in einer Reihe Dutzender festgenommener Männer niedergedrückt wird, schlagen die bewaffneten Peiniger weiter auf ihn ein. Gelegentlich sieht man das Gesicht des Polizisten, der das Geschehen im Selfie-Stil aufnimmt und dabei eine Zigarette raucht: Offenbar stolz auf die Macht, die er und seine Kollegen über die Gefangenen haben.

Das am Wochenende im südostasiatischen Land Burma aufgetauchte Video blieb nicht folgenlos. Man werde eine Untersuchung einleiten, teilte das Büro der De-facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi mit. „Die, die sofort identifiziert werden konnten, wurden festgenommen“, heißt es in einer Mitteilung. Nach weiteren Schuldigen werde gesucht. Dass auf das Video so reagiert wird, ist bemerkenswert. Zwar gibt es zahlreiche Berichte über Vergehen an der muslimischen Minderheit der Rohingya. In der Regel werden diese von der Regierung aber als erlogen bezeichnet. Zum Bundesstaat Rakhine im Nordosten, wo der Konflikt ausgetragen wird, verwehrt die Regierung Journalisten und Nichtregierungsorganisationen den Zutritt.

Allerdings gilt als unwahrscheinlich, dass die nun gestarteten Ermittlungen tatsächlich ein Wendepunkt in der Rohingya-Politik des Landes sind. Gewisserweise kann sich die Regierung leisten, auf das Video zu reagieren: Denn sein Inhalt ist vergleichsweise harmlos gegenüber den Vorwürfen, die gegen Burma und seinen Umgang mit den Rohingya mittlerweile international erhoben werden.

Verwehrte Staatsbürgerschaft

Die muslimische Minderheit gilt in dem buddhistischen Land als systematisch verfolgt. Burmas Regierung bezeichnet die rund eine Million Rohingya im Land als illegale Einwanderer aus Bangladesch und verwehrt ihnen die Staatsbürgerschaft. Die Rohingya selbst sehen sich als Nachfahren arabischer Händler und verweisen darauf, dass sie bereits seit Jahrhunderten in dem Gebiet leben.

Seit Oktober nehmen die Spannungen zu. Die Regierung verdächtigt militante Rohingya, drei Grenzposten überfallen zu haben. Seither durchsuchen Sicherheitskräfte die Dörfer nach Aufständischen. Doch Nichtregierungsorganisationen werfen dem Staat vor, dabei vor allem gegen Zivilisten vorzugehen. Der UNO zufolge sind seit Ausbruch der Unruhen rund 43.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch geflohen.

Die Organisationen verweisen auf Satellitenbilder, die zeigen sollen, wie ganze Dörfer niedergebrannt worden sind. Und sie stützen sich auf Augenzeugenberichte. Ein leitender UN-Mitarbeiter bezeichnete das Vorgehen der Armee als „ethnische Säuberung“: Die Sicherheitskräfte würden „Männer erschießen, Kinder schlachten, Frauen vergewaltigen und Häuser abfackeln“, sagte John McKissick.

Diese Gräueltaten beweist das nun aufgetauchte Video nicht. Es vermittelt aber einen Eindruck, wie rücksichtslos die Sicherheitskräfte vorgehen. Das Bildmaterial ist im Dorf Kotankau bei einer „Säuberung“, wie es die Behörden nennen, entstanden. In der staatlichen Zeitung „Global New Light of Myanmar“ heißt es, die Razzia sei erfolgt, nachdem die Polizei Hinweise erhalten habe, in dem Dorf würden Terroristen versteckt.

„Tragödie wie in Ruanda“

Zunehmend gerät nun Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi unter Druck. Die Volksheldin, die sich einst tapfer gegen die Militärjunta wehrte, bleibt als mittlerweile einflussreiche Politikerin auffallend schweigsam bezüglich des Umgangs mit der Minderheit. Andere Friedensnobelpreisträger gehen mit ihr hart ins Gericht. Die Gewalt gegen die Rohingya weise Merkmale eines Völkermordes auf und erinnere an „Tragödien wie die in Ruanda, Darfur, Bosnien und dem Kosovo“, schrieben sie in einem offenen Brief an die Mit-Preisträgerin.