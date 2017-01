Textversion

03.01.2017 | 07:00 | (DiePresse.com)

Auch Berlin-Attentäter Anis Amri hätte Italien nach Tunesien verlassen müssen - so wie 30.000 andere Menschen. Nur wenige werden tatsächlich abgeschoben.

Um Migranten schneller abschieben zu können, will die italienische Regierung verstärkt mit afrikanischen Ländern Rückführungsabkommen abschließen. Dies berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Montag.

Der italienische Innenminister Marco Minniti plant diese Woche eine Reise nach Tunis, um ein bereits bestehendes Rückführungsabkommen mit Tunesien auszubauen. Aus Tunesien stammte auch der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri, der am 23. Dezember nahe Mailand erschossen wurde. Amris Asylantrag in Deutschland war im Juni 2016 abgelehnt worden war. Er konnte aber nicht abgeschoben werden, weil die dafür wichtigen tunesischen Papiere erst nach dem Anschlag bei den deutschen Behörden eintrafen. Deshalb befeuert sein Fall die Debatte über Maßnahmen gegen Staaten, die bei Abschiebungen schlecht kooperieren.

Der tunesische Ministerpräsident Youssef Chahed verteidigte die Behörden seines Landes: "Wir haben in diesem Fall wie üblich kooperiert, das lief ideal." Den tunesischen Behörden sei der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt als Kleinkrimineller bekannt gewesen, aber nicht als militanter Islamist. "Als er Tunesien verlassen hat, hatte er noch keine Berührungen mit dem Extremismus", betonte Chahed. Amri habe sich erst in Europa radikalisiert.

30.000 sollen Italien verlassen

30.000 illegal nach Italien eingereiste Migranten haben die Anordnung erhalten, das Land zu verlassen. Lediglich 5000 sind allerdings tatsächlich in ihre Heimat zurückgekehrt. Italien will sich jetzt verstärkt um Ausweisungen bemühen.

Zugleich hat die italienische Polizei die Kontrollen verschärft, um verstärkt illegale Migranten mit Kontakten zu fundamentalistischen Kreisen abzuschieben. Seit Anfang 2015 sind aus Italien 132 Personen wegen Kontakten zu fundamentalistischen Kreisen ausgewiesen worden.

Unruhen in Erstaufnahmezentrum

In einem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge in der norditalienischen Provinz Venedig ist es am Montagabend zu Ausschreitungen gekommen. Nach dem Tod einer jungen Frau aus der Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) randalierten Asylwerber und setzten Holzpaletten in Brand. 25 Mitarbeiter der Einrichtung verbarrikadierten sich daraufhin im Büro und konnten erst nach Stunden befreit werden, berichteten italienische Medien.

Der Protest gegen die Bedingungen in dem Flüchtlingslager in der Ortschaft Cona begann am Montagnachmittag, nachdem eine 25-jährige Migrantin tot in der Dusche aufgefunden wurde. Die aufgebrachten Flüchtlinge drehten den Strom in dem Aufnahmezentrum ab und legten Feuer. Wegen der angespannten Situation schlossen sich die Mitarbeiter in den Verwaltungsräumlichkeiten ein, aus denen sie erst nach Mitternacht von der Polizei befreit werden konnten, wie die Tageszeitung "Corriere della sera" in der Nacht in ihrer Online-Ausgabe berichtete.

Die aufgebrachten Asylwerber warfen den Betreibern der Unterkunft vor, dass der jungen Frau aus Cote D`Ivoire zu spät Hilfe geleistet worden sei. Die Rettungskräfte wiesen die Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft von Venedig ordnete eine Autopsie an, um die Todesursache festzustellen. In dem Erstaufnahmezentrum in einer aufgelassenen Militärbasis in der 3.000 Einwohner-Gemeinde Cona sind rund 1.000 Asylwerber untergebracht.