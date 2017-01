Textversion

03.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Nach dem Tod einer Migrantin kam es zu Ausschreitungen in einem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge in der norditalienischen Provinz Venedig.

Venedig/Rom. Nachdem es in einem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge in der norditalienischen Provinz Venedig Anfang der Woche zu Ausschreitungen gekommen war, will das italienische Innenministerium die Kontrollen und die Sicherheitsvorkehrungen in größeren Flüchtlingslagern verschärfen. Das verlautete am Dienstag aus dem Innenministerium in Rom.

Die Behörden zeigten sich wegen der Proteste besorgt. Nach dem Tod einer jungen Frau aus Côte d'Ivoire randalierten Asylwerber und setzten Holzpaletten in Brand. 25 Mitarbeiter der Einrichtung verbarrikadierten sich daraufhin in ihrem Büro und konnten erst nach Stunden befreit werden. Die Ausschreitungen endeten, ohne dass es zu Anzeigen kam.

Die aufgebrachten Asylwerber warfen den Betreibern der Unterkunft vor, dass der jungen Frau zu spät Hilfe geleistet worden sei. Die Rettungskräfte wiesen diese Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft von Venedig ordnete dennoch eine Autopsie an, um die Todesursache festzustellen.

Im Erstaufnahmezentrum in einer aufgelassenen Militärbasis in der 3000-Einwohner-Gemeinde Cona sind rund 1000 Asylwerber untergebracht. Zuletzt war es hier auch zu Bürgerprotesten gegen das Aufnahmezentrum gekommen. Das Lager besteht aus Großzelten, in denen in Stockbetten Hunderte Migranten schlafen.

Raschere Abschiebung

Um Migranten schneller abschieben zu können, will die italienische Regierung nun verstärkt mit afrikanischen Ländern Rückführungsabkommen abschließen. Dies berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ am Montag. Innenminister Marco Minniti plant diese Woche eine Reise nach Tunis, um ein bereits bestehendes Rückführungsabkommen mit Tunesien auszubauen. Aus Tunesien stammte der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri, der am 23. Dezember nahe Mailand erschossen wurde. Auch die EU-Führung hatte zuletzt mehrere Rückführungsabkommen mit afrikanischen Herkunftsländern – darunter Niger, Nigeria und Senegal – abgeschlossen.

30.000 illegal nach Italien eingereiste Migranten haben in den vergangenen Monaten eine Anordnung erhalten, das Land zu verlassen. Allerdings sind lediglich 5000 tatsächlich in ihre Heimat zurückgekehrt. Einer der Gründe war die Weigerung der Herkunftsländer, die Personen zurückzunehmen. (ag.)