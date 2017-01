Textversion

Der Sohn eines Kongressabgeordneten nimmt die Rap-Pose bei der Vereidigung seines Vaters ein, was Ryan verwirrt. "Alles in Ordnung?", fragt er den Teenager.

Man sieht es in den Augen des jungen Mannes, dass er sich fix vorgenommen hat, es zu tun. Als sein Vater und der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses schließlich die Hand auf die Bibel legen, die er hält, legt er los: Nase in die Armbeuge. "Dabbing" nennt man das - eine Tanzgeste, die zuletzt in Sozialen Medien berühmt geworden ist.

Kongress-Sprecher Paul Ryan (46), ist von der Geste des Teenagers bei der Vereidigungszeremonie sichtlich verwirrt. Ryan dachte wohl, der Sohn des Abgeordneten Roger Marshall aus Kansas, Cal Marshall, müsse niesen und fragte: "Alles in Ordnung?" Der Teenager antwortete: "Mir geht's gut", verharrte aber in der Tanzpose. Ryan blieb hartnäckig und sagte: "Könntest du bitte deine Hand herunternehmen?"

Eine Pose wie ein Niesen

Das sogenannte "Dabbing" ist eine Tanzbewegung, die vor allem von US-Sportlern und Rappern populär gemacht wurde. Die Geste soll daran angelehnt sein, wie man sich verhält, um einen lauten Nieser abzumildern: Man steckt die Nase in die Armbeuge.

Der Kongressabgeordnete Marshall schrieb später auf Twitter über seinen Sohn: "Er hat jetzt Hausarrest." Ryan, der von der Unterbrechung eher amüsiert wirkte als verärgert, schrieb: "Gerade mit den Vereidigungsfotos fertig. Fast 300 Abgeordnete. Unzählige süße Kinder. Verstehe immer noch nicht, was Dabbing ist."