05.01.2017 | 14:30 | (DiePresse.com)

Der Zwischenfall ereignete sich vor einem Gerichtsgebäude in der drittgrößten türkischen Stadt. Es gibt Berichte über eine Autobombe und mehrere Veletzte. Bestätigt ist das noch nicht.

In der westtürkischen Millionenmetropole Izmir ist es Medienberichten zufolge zu einer Explosion gekommen. Nach jüngsten Informationen des Senders CNN Türk ereignete sich die Detonation am Eingang für Richter und Staatsanwälte vor einem Justizgebäude.

Die Nachrichtenagentur Dogan meldete, es habe mindestens drei Verletzte gegeben. Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA sagte dem Nachrichtensender, es habe sich wahrscheinlich um eine Autobombe gehandelt. Es gebe Verletzte. CNN Türk berichtete, ein "Terrorist" sei erschossen worden.

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die größte Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist Izmir bisher von schweren Anschlägen verschont geblieben. Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert.