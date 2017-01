Textversion

08.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Der deutsche Innenminister, Thomas de Maiziere (CDU), wirft der SPD eine „zu weiche Linie“ vor.

Berlin. Der deutsche Innenminister, Thomas de Maiziere (CDU), wirft der SPD mangelnde Kooperation bei Sicherheitspolitik und Terrorabwehr vor: Er sei sich unsicher, ob alle in der SPD bereit seien, „harte Maßnahmen“ mitzutragen, sagte er der „Bild am Sonntag“. Gerade bei der Verbesserung der Abschiebemöglichkeiten könnte man viel weiter sein. Zudem müsse man ausreisepflichtige „Gefährder“ (Asylwerber mit kriminellen Verdachtsmomenten) stärker überwachen dürfen.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann forderte de Maiziere dagegen auf, Abschiebungen konsequenter umzusetzen. De Maiziere könne „Gefährder“ schon jetzt abschieben, sagte Oppermann, er habe das aber noch nie getan. Oppermann forderte auch, solche Personen in Gewahrsam zu nehmen. „Wenn Abschiebung an fehlenden Papieren scheitert, müssen sie schnell beschafft werden.“

Zustrom stark gebremst

Die Abriegelung der Balkanroute und der EU-Pakt mit der Türkei bremsten den Migrationsstrom nach Deutschland 2016. Laut „Welt am Sonntag“ zählte man rund 321.000 Menschen neu, es dürften sogar weniger sein, da Mehrfachzählungen vorkommen. 2015 hatten etwa 890.000 Deutschland erreicht. CSU-Chef Horst Seehofer bekräftigte am Wochenende seine Forderung eines Limits von 200.000 Zuzugswilligen pro Jahr.

Die Bundestagswahl dürfte laut „Welt am Sonntag“ am 17. oder 24. September stattfinden. Die CSU will die Obergrenze laut „Bild am Sonntag“ in ihr Wahlprogramm aufnehmen, egal, was das Spitzentreffen mit der CDU Anfang Februar ergibt. „Die Obergrenze ist wohlüberlegt und notwendig“, sagte Seehofer. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Obergrenze aus rechtlichen und humanitären Gründen ab. (ag.)