Textversion

09.01.2017 | 18:07 | (Die Presse)

Der nationale Geheimdienstrat der USA warnt vor einer „dunklen und schwierigen Zukunft“.

Washington. Es ist ein bemerkenswert negativer Ausblick. Die nahe Zukunft sei „dunkel und schwierig“, schreiben die Autoren der „Global Trends“-Studie des National Intelligence Council. Dieser Nationale Geheimdienstrat entwirft mittel- und langfristige Strategien. Alle vier Jahre wagt er eine öffentliche Prognose, diesmal bis 2035. Als Risken führen die Autoren das Auseinanderfallen der Nachkriegsordnung an, den von der Anti-Globalisierungs-Stimmung beflügelten Nationalismus und ein schleppendes Wirtschaftswachstum. „Diese Trends werden sich in noch nie da gewesenem Tempo vereinen und das Regieren schwieriger machen.“

„Welt der Einflusssphären“

Das Risiko zwischenstaatlicher Konflikte sei in den nächsten fünf Jahren so hoch wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Ein mit sich selbst beschäftigter Westen und Ungewissheiten über die Politik in Washington würden China und Russland ermuntern, Amerikas Einfluss in der Welt zurückzudrängen. Aber es gebe das „große Risiko von Fehleinschätzungen“. Als ein Beispiel nennen die Autoren die „Selbstüberschätzung der eigenen Stärke im Falle eskalierter Konflikte“. Der Risikoanalyse zufolge wird zwar die „Schwelle“ zum Heißen Krieg (noch) nicht erreicht, aber die alte Ordnung würde durch eine „Welt der Einflusssphären“ beeinflusst.

Auch die ohnehin hohe Terrorgefahr soll sich in den nächsten Dekaden noch auswachsen – mit Einzeltätern und kleinen Gruppen, die unter anderem auf neue Technologien zurückgreifen. Es gebe auch einen Rattenschwanz an wirtschaftspolitischen Gefahren: von einem Auseinanderklaffen der Einkommensschere bis zu einem „schwachen Wachstum gepaart mit technologiebedingten Einbrüchen auf dem Arbeitsmarkt“: All das könnte zwischenstaatliche Konflikte befeuern. (ag.)