Textversion

13.01.2017 | 09:20 | (APA)

Israel soll seit Beginn des Bürgerkriegs mehrmals auf syrisches Gebiet gefeuert haben. Die Attacken hätten aber nicht ohne Wissen Moskaus stattfinden können.

Israel hat einem Medienbericht zufolge mit Raketen auf den Militärflughafen Masseh nahe Syriens Hauptstadt Damaskus geschossen. Ein syrischer Oberbefehlshaber sagte dem Staatsfernsehen in der Nacht zum Freitag, dass die Geschosse kurz nach Mitternacht aus dem Norden Israels abgefeuert worden seien. Es blieb zunächst unklar, ob bei dem Angriff jemand verletzt oder getötet wurde. Der Raketenbeschuss habe Feuer entfacht, erklärte der Armeesprecher. Der abscheuliche Angriff werde Konsequenzen haben.

Zuvor hatte das Staatsfernsehen von mehreren größeren Explosionen auf dem Flughafen berichtet. Krankenwagen seien zum Ort des Geschehens geeilt. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Der Militärflughafen Masseh liegt acht Kilometer südwestlich von Damaskus. Er ist Sitz des berüchtigten Geheimdienstes der Luftwaffe, der dort über ein großes Gefängnis verfügt.

Ähnliche Attacken bereits vergangenes Jahr

Unterschiedliche Quellen haben seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 von israelischen Luftangriffen auf syrisches Gebiet gesprochen, darunter in der Gegend von Masseh. So dürften israelische Kampfflugzeuge auch hinter zwei Luftangriffen auf den Raum Masseh Ende November/Anfang Dezember stecken, bei denen - auch vom libanesischen Luftraum aus - Luft-Boden-Raketen (Typ "Popeye") abgefeuert worden waren.

Es wird in Militärkreisen darüber spekuliert, dass diese Attacken nicht ohne Wissen speziell Russlands hätten stattfinden können, dessen Streitkräfte vor Ort das Gros des syrischen Luftraums per Radar im Auge haben; möglicherweise hat Israel die Angriffe zuvor sogar angekündigt.

Moskau will USA zu Friedensgesprächen einladen

Russland ist offenbar bereit, die USA in die geplanten Gespräche über eine Friedenslösung für Syrien einzubinden. Russland sei einverstanden, die USA zu dem Treffen am 23. Jänner einzuladen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstagabend in Genf.

"Die USA sollten auf jeden Fall eingeladen werden, und das haben wir mit Russland vereinbart", sagte Cavusoglu am Rande der Zypern-Verhandlungen in Genf. "Niemand kann die Rolle der USA ignorieren." Dies sei eine "prinzipielle Position" der Türkei. Ziel der Diskussionen sei es, die beste politische Lösung zu finden.

Die Gespräche zwischen der syrischen Führung und den Rebellen über die Zukunft des Landes sollen am 23. Jänner in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden - drei Tage zuvor tritt Donald Trump sein Amt als US-Präsident an. Die Gespräche stehen unter der Schirmherrschaft Russlands, der Türkei und des Iran.

Ankara warnt vor Abbrauch der Gespräche

Moskau und Teheran sind Verbündete des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, Ankara dagegen unterstützt die Rebellen. Cavusoglu hatte in der vergangenen Woche gewarnt, die Gespräche seien durch "zunehmende Verletzungen" einer seit Ende Dezember geltenden Waffenruhe gefährdet. Angesichts der andauernden Kämpfe hatten mehrere syrische Rebellengruppen bereits Anfang Jänner die Vorbereitungen für die Gespräche auf Eis gelegt.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und Rebellen unterzeichnet. Am Donnerstag vereinbarten Russland und die Türkei, sich künftig bei Luftangriffen auf Jihadistengruppen in Syrien abzustimmen. Die in Moskau unterzeichnete Vereinbarung zielt darauf ab, "Zwischenfälle zu verhindern, wenn Flugzeuge und unbemannte Flugkörper im syrischen Luftraum sind", erklärte das russische Außenministerium.