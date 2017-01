Textversion

13.01.2017

Erstmals seit zehn Jahren kontrollieren die Republikaner den Kongress und das Weiße Haus. Die künftige Administration zieht alle Register, um Obamas Politik rückgängig zu machen.

"Obamas Präsidentschaft auslöschen", so lautet die Devise des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in den ersten Tagen nach seiner Angelobung in einer Woche, am 20. Jänner. Zumindest kündigte das ein nicht namentlich genannter Mitarbeiter Trumps in einem Interview in dem US-Magazin "The New Yorker" an - wohlgemerkt schon vergangenen September.

Bei den Republikanern im Kongress laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Sie wollen ab Ende Jänner in einem zweiwöchigen Marathon dutzende Verordnungen aufheben, die die Behörden unter dem scheidenden Präsidenten Barack Obama seit Mai ausgearbeitet haben.

Um ihr Versprechen, das Erbe Obamas zu vernichten, umzusetzen, wollen die Republikaner ab dem 30. Jänner den sogenannten "Congressional Review Act" ausnutzen. Er erlaubt für ein kurzes Zeitfenster nach Erlassen einer neuen Verordnung ihre Aufhebung mit einer einfachen Mehrheit. Damit hätten die Demokraten im Senat keine Möglichkeit, sie zu stoppen.

Denn trotz der Verluste der Republikaner bei der Kongresswahl kontrollieren sie weiter beide Kammern: Den Senat mit 52 zu 48 und das Repräsentantenhaus mit 241 zu 194 Sitzen. Damit befindet sich Trump in einer anderen Situation als sein demokratischer Vorgänger, der zuletzt gegen den Kongress regieren musste.

Umweltverordnungen auf roter Liste

Der Fokus werde dabei auf Arbeits- und Umweltvorschriften liegen, erklärte der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, am Donnerstag. Auch Verordnungen in den Bereichen Energie, Transport, Finanzen, Bildung und Medienbesitz stehen auf der roten Liste. So wollen die Republikaner etwa eine vom Umweltministerium erlassene Rechtsnorm rückgängig machen, die Flüsse und Wälder vor Schäden durch die Kohleindustrie schützen sollte; oder eine Bestimmung, die Gehaltsdiskriminierung entgegen wirken sollte.

Zu einem der wichtigsten Projekte gehört außerdem ein Deregulierungsprogramm. Die Konservativen werfen den Bundesbehörden vor, durch bürokratische Hemmnisse und teure Verordnungen das Wirtschaftswachstum zu ersticken.

Um die Aufhebung der Verordnungen nach Zustimmung des Kongresses geltend zu machen, ist zuletzt noch die Unterschrift des Präsidenten nötig. Auch das sollte kein Problem darstellen, kontrollieren die Republikaner erstmals seit zehn Jahren wieder den Kongress und das Weiße Haus.

Executive Orders, Trumps Geheimwaffe

Doch Trump wird in den ersten Wochen nach der Amtsübernahme nicht nur damit zubringen, auf seinem Schreibtisch im Oval Office die Congressional Review Acts der republikanischen Fraktion im Kongress zu unterzeichnen. Er führt seine eigene, persönliche Fehde gegen die Amtszeit Barack Obamas.

Denn als Präsident erhält er das Recht, sogenannte Executive Orders zu erlassen, die mit seiner Unterschrift faktisch Gesetzeskraft erlangen. Zwar sind sie nur in gewissen Bereichen gültig und schwächer als die Gesetze des Kongresses oder die Urteile der Gerichte. Doch sie könnten zu Trumps Geheimwaffe werden - so wie bereits Obama große Teile seiner Außenpolitik - etwa das Atomabkommen mit dem Iran oder die Lockerungen der Sanktionen gegen Kuba - mit Hilfe derartiger Erlasse am republikanischen Kongress vorbei gestaltet hat. Nichts hindert Trump daran, Obamas Executive Orders bereits am Nachmittag per Federstrich rückgängig zu machen.

In seiner achtjährigen Amtszeit erließ Obama mehr als 270 Anweisungen dieser Art. Damit vermied er häufig die Konfrontation mit dem Kongress, der bei einigen Themen eine Blockade verfolgte. Zwar hätten die Abgeordneten in vielen Fällen Obamas Executive Orders per Gesetz wieder aufheben können. Allerdings hätte der Präsident dagegen sein Veto einlegen können. Die erforderliche Mehrheit, dieses zu brechen, fehlte den Republikanern. Zudem sind besonders die Außen- und Sicherheitspolitik Bereiche, die laut Verfassung dem Präsidenten zustehen. Umgekehrt kann sich dieser nicht einfach per Erlass in den Haushalt einmischen.

Sean Spicer, Trumps künftiger Pressesprecher im Weißen Haus, kündigte jedenfalls bereits an, dass Trump in seinen ersten Tagen im Amt "eine Menge" der Verordnungen und Handlungen der Obama-Administration rückgängig machen werde. Er spezifizierte allerdings nicht, welche Bereiche Trump konkret im Visier habe.

Obamacare Herzstück von Trumps Offensive

Ganz oben auf der Agenda der Trump-Regierung steht jedenfalls die Abschaffung der Gesundheitsreform Obamacare. Der Baumilliardär kann sie zwar nicht mit einer Executive Order vom Tisch fegen, da der "Affordable Care Act" 2010 vom Kongress gebilligt wurde. Doch die Republikaner haben im US-Senat am Donnerstag bereits den ersten Schritt zur Aufhebung des Projekts getan, das mehr als zehn Millionen Menschen in den USA eine Krankenversicherung verschafft hat.

Im Großen und Ganzen sieht die Strategie der Republikaner vor, das Haushaltsbudget für Gesundheitsausgaben herunterzufahren, sodass Obamacare vom Staat nicht mehr finanziert werden kann. Im Gegenzug will Trump sein eigenes Versicherungsprogramm für US-Bürger entwickeln. Es solle "weitaus weniger teuer und weitaus besser" werden, kündigte er am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl an.

Ob das so einfach ist, sei dahingestellt: Denn wie genau die Pläne seiner Regierung für eine billigere und gleichzeitig "fantastische" Gesundheitsversorgung aussehen, verriet Trump nicht. Zudem riefen die Demokraten unter der Ägide Obamas bereits zum Widerstand - sie entwickelten Strategien zur Abwehr von Angriffen auf eines seiner größten Vermächtnisse.