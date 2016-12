Textversion

22.12.2016 | 11:25 | Von Wolfgang Böhm (DiePresse.com)

Verkehrsminister Leichtfried will alle Rechtsmittel gegen die deutsche Pkw-Maut ausschöpfen, sagt er im Interview.

Die Presse: Ihr deutscher Amtskollege Alexander Dobrindt hat mit der EU-Kommission einen Kompromiss zur Pkw-Maut auf deutschen Straßen vereinbart. Es gibt nun billigere Kurzzeitvignetten und eine differenzierter Refundierung der Maut für deutsche Pkw-Besitzer. Sie haben diesen Kompromiss kritisiert, was stört Sie noch daran?

Jörg Leichtfried: Der Begriff ,Kompromiss' muss eigentlich durch den Begriff ,Kuhhandel' ersetzt werden. Das Grundproblem ist noch immer gegeben: nämlich dass ausländische Autofahrer – und damit auch Österreicher und Österreicherinnen – diskriminiert werden. Es ist eine Ausländer-Maut. Das verstößt gegen die Grundwerte und gegen den Geist der Europäischen Union. Das ist für mich gerade jetzt ein Grund, dagegen aufzutreten. Wir leben in einer Zeit, in der der europäische Geist massiv gefährdet ist. Die gegenseitige Solidarität schwindet und nationale Egoismen werden immer stärker. Wenn die Europäische Kommission, die eigentlich für die Wahrung der Einigkeit zuständig ist, von diesem Prinzip abgeht – nämlich, dass die Stärke des Rechts gilt, und nicht das Recht des Stärkeren –, dann mache ich mir wirklich Sorgen.

Dobrindt hat Österreich vorgeworfen, in diesem Konflikt auch nur nationale Interessen im Auge zu haben. Immerhin geht es um höhere Kosten für heimische Autofahrer.

Es geht um die Wahrung europäischen Rechts. Es ist eines der Grundprinzipien, dass in Europa alle gleich zu behandeln sind. Das sehen wir so, das sehen auch die Holländer und die Belgier so. Wir sind mit unserer Position nicht allein. Ich habe eher das Gefühl, dass Deutschland mit seiner Meinung allein dasteht. Es war ein altes politisches Versprechen der CSU, eine Maut nur für Ausländer einzuführen. Man hätte sich bereits damals ein solches Versprechen besser überlegen müssen.

Glauben Sie, dass die deutsche Maut in der EU den Weg zu weiteren Diskriminierungen öffnet?

Ja. Wenn man die Tür zur Diskriminierung einmal aufmacht, bekommt man sie schwer wieder zu. Das passiert gerade in einer Situation, in der die europäische Idee stark gefährdet ist. Wenn sich die EU-Kommission daran auch noch beteiligt, dann ist das bedenklich. Wobei Österreich ja auch seine Diskriminierungswünsche hat.

Denken Sie nur an die Medizinerquote oder den aktuellen Wunsch nach Reduzierung der Familienbeihilfe für Arbeitsmigranten aus anderen EU-Staaten. Sind wir da so viel besser?

Natürlich können diese Fragen diskutiert werden. Ich glaube aber, dass sich das vom Vorgehen Deutschlands unterscheidet. Im Fall der Maut werden Tatsachen geschaffen, die noch dazu von der EU-Kommission gebilligt werden. Hier nutzt der größte Mitgliedstaat seine Möglichkeiten aus, die Kommission in eine Richtung zu drängen, die sie nie vertreten wollte. Die ersten Beurteilungen der deutschen Maut in Brüssel waren ja ganz andere. Das war bevor Berlin sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen hat.

Sie werden Anfang des Jahres mit ihrem deutschen Amtskollegen zusammentreffen. Was wollen Sie unternehmen, damit der Kuhhandel, wie Sie ihn nennen, nicht zustande kommt?

Als nächstes teilen wir der EU-Kommission unsere rechtliche Ansicht mit. Ich gehe davon aus, dass das andere Staaten auch tun werden. Sobald in Deutschland der Gesetzestext vorliegt, werden wir eine rechtliche Beurteilung vornehmen, auf deren Grundlage wir weitere Schritte setzen. Es wäre ja auch möglich, dass unsere Standpunkte in Deutschland etwas bewirken.

Wenn es keine Annäherung gibt, wird Österreich dann vor dem EuGH klagen?

Das ist eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließe.

Gibt es eine gesamteuropäische Lösung für die Maut, die einen Ausweg bieten könnte?

Es gibt Überlegungen in diese Richtung. Aber das ist noch ein weiter Weg.

Das Europaparlament hat zuletzt das vierte Eisenbahnpaket beschlossen, mit dem die Liberalisierung der Bahn fortgesetzt werden soll. Welche Auswirkungen wird das auf Österreich haben?

Ich war hier immer sehr kritisch. Die Grundthese aller EU-Eisenpakete war der Glaube, dass es durch eine Öffnung der Märkte zu mehr Wettbewerb kommt, damit zu mehr Qualität und der Eisenbahnverkehr dann besser angenommen wird. Die bisherigen Beispiele haben aber gezeigt, dass komplett liberalisierte Eisenbahnen wie etwa in England schlecht funktionieren und am Ende mehr kosten. Mit dem vierten Eisenbahnpaket ist das österreichische Erfolgsmodell gesichert: Eisenbahn-Infrastruktur und Betrieb bleiben in einer Hand.

Wird es einen Liberalisierungsdruck in Österreich geben? Muss beispielsweise der Personenverkehr auf bestimmten Strecken künftig öffentlich ausgeschrieben werden?

Das Paket lässt uns die Möglichkeit, so zu agieren, wie wir es als vernünftig erachten. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen Druck zu mehr Ausschreibungen geben wird. In Österreich bleibt die Direktvergabe das bessere Modell.