30.12.2016 | 17:48 | (Die Presse)

Verpflichtende Registrierung von Reisenden sind geplant.

Den Haag. Die Einhaltung des im Vertrag von Schengen fixierten freien Personen- und Güterverkehrs innerhalb der EU gerät wegen anhaltender Terrorgefahr mehr und mehr unter Druck. Den neuesten Vorstoß in dieser Richtung unternimmt nun Belgien. Denn der belgische Innenminister, Jan Jambon, kündigte jetzt an, dass Belgien umfangreiche Kontrollen für alle Reisende, die das Land besuchen oder verlassen wollen, einführen wird. Allerdings vor allem digital. Belgien hat das sogenannte Passenger Name Record System (PNR), also die Registrierung aller Reisenden, eingeführt. Mit diesem neuen System werden alle Transportunternehmen dazu verpflichtet, die Namen ihrer Passagiere zu registrieren und diese an das Brüsseler Innenministerium zu melden.

Das PNR-System gilt also für Fluggesellschaften, für die Eisenbahnen, für Schifffahrtsunternehmen, für die national und international tätigen Busunternehmen. Sie alle müssen jetzt in Belgien Personenkontrollen durchführen und die Daten der Personen, die sie befördern, dem belgischen Innenministerium melden. (htz)