02.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Manfred Weber, EVP-Fraktionschef im Europaparlament, fordert eine Debatte über den Rechtsstaat in Polen.

Brüssel/Wien. Zwar hat die EU-Kommission der nationalpopulistischen polnischen Regierung weitere zwei Monate Zeit eingeräumt, um auf Vorwürfe wegen demokratiefeindlicher Tendenzen zu antworten, doch der Druck auf Warschau nimmt trotz dieser Verschnaufpause nicht ab. Am gestrigen Montag meldete sich Manfred Weber, der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, zu Wort. „Man muss nun auch zwischen den Staats- und Regierungschefs Klartext reden, dass man Rechtsstaatlichkeit in Polen einfordert“, sagte der CSU-Politiker und forderte, dass die Lage in Polen auf die Tagesordnung des kommenden EU-Gipfels am 9./10. März gesetzt werde. Die Entwicklung sei besorgniserregend und nicht akzeptabel, sagte Weber in einem Radiogespräch.

Seit dem Wahlsieg der nationalpopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit im Herbst 2015 arbeitet die Regierung in Warschau an der Neutralisierung aller demokratiepolitischen Kontrollinstanzen. Unmittelbarer Anlass für den Konflikt mit der EU ist die faktische Ausschaltung des Verfassungsgerichts durch umstrittene Neubesetzungen und die Missachtung höchstgerichtlicher Urteile. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Brüsseler Behörde Anfang 2016 zum ersten Mal in der Geschichte der Union ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen eingeleitet, an dessen Ende theoretisch die Aberkennung des Stimmrechts im Rat stehen könnte – wobei diese Sanktion aufgrund der Stimmverteilung im Rat unwahrscheinlich erscheint. Nichtsdestoweniger kündigte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans zuletzt an, seine Behörde werde die Causa Polen nicht unter den Tisch fallen lassen. (ag./red.)