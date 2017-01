Textversion

02.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) will sich mit Belgien und den Niederlanden koordinieren und im Notfall vor den EuGH ziehen.

Brüssel/Wien. Dass die Nachbarländer Deutschlands die Einführung der Pkw-Maut nicht kommentarlos akzeptieren werden, ist angesichts der Ausgestaltung der Abgabe von vornherein festgestanden. Der Widerstand gegen die Pläne des Verkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) wird nun konkret. In einem Gespräch mit der „Welt am Sonntag“ kündigte der österreichische Ressortchef Jörg Leichtfried (SPÖ) nun an, an einer Anti-Maut-Achse innerhalb der EU zu arbeiten: „Mit den Niederlanden und Belgien haben wir bereits gesprochen, auch sie kritisieren die deutsche Maut.“ Leichtfried will demnach in den kommenden Wochen ein Koordinierungstreffen der betroffenen Anrainer Deutschlands in Brüssel organisieren, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen.

Bauchschmerzen bereiten die deutschen Pläne nicht aufgrund der Maut selbst – denn diese ist Ländersache. Während in Österreich die Autobahnbenutzung kostenpflichtig ist, gilt auf Belgiens Autobahnen freie Fahrt. Das Problem ist vielmehr die Umsetzung. Die Einführung einer Pkw-Maut war ein Wahlversprechen der CSU – allerdings haben die Bayern ihren Wählern versprochen, dass nur ausländische Fahrer zur Kasse gebeten werden, während die Inländer ungeschoren davonkommen. Dobrindts ursprünglicher Gesetzesentwurf sah vor, dass die Vignettenpflicht zwar für alle Autofahrer gelten soll, die deutschen Kfz-Besitzer aber über den Umweg der Kfz-Steuer die Vignettenkosten 1:1 refundiert bekommen.

Aufgrund seiner offensichtlichen Diskriminierung sah sich die EU-Kommission zum Einschreiten gezwungen und drohte Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren an – woraufhin Dobrindt sein Konzept modifizierte. Die steuerliche Entlastung der deutschen Autofahrer wird nun nach ökologischen Kriterien gestaffelt – für den deutschen Staat wird dies etwas teurer (Berechnungen zufolge geht es um eine Größenordnung von rund 100 Mio. Euro pro Jahr), aus der Perspektive der Kommission ist der Vorwurf der Ausländerdiskriminierung damit aber vom Tisch. Entgegengekommen ist Berlin der Brüsseler Behörde auch bei den Vignettenkosten – konkret beim Preis für Kurzzeitvignetten, der ursprünglich zu hoch angesetzt war. Das deutsche Verkehrsministerium kalkuliert mit jährlichen Einnahmen von rund 500 Mio. Euro. Eingeführt werden soll die Vignettenpflicht allerdings erst nach der Bundestagswahl im kommenden Herbst – also frühestens 2018.

„Inakzeptabler Kompromiss“

Österreich trifft die deutsche Vignettenpflicht aus geografischen Gründen – Stichwort Kleines und Großes Deutsches Eck – unverhältnismäßig hart. Insofern ist es verständlich, dass Verkehrsminister Leichtfried nicht ans Aufgeben denkt. In einem Schreiben an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc bezeichnet er den vorliegenden Entwurf als „inakzeptable Kompromisslösung“ und stellt eine Klage vor dem EuGH in den Raum. (la)