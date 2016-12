Textversion

27.12.2016 | 10:40 | (DiePresse.com)

Wer braucht Demokratie? Was ist Politik? Das fragen sich "Alina und Max im Parlament". Das Buch erklärt den Jüngsten die Gesetzgebung.

Wer braucht Demokratie? Was ist Politik? Und was passiert eigentlich im Parlament? Diese Fragen werden in einem neuen Pixi-Buch gestellt und beantwortet. Der Titel: „Alina und Max im Parlament.“ Darin erklärt wird den jüngsten Staatsbürgern in einfacher Sprache Politik, Demokratie und die Gesetzgebung. Herausgebracht wurde das Buch von der Parlamentsdirektion in Zusammenarbeit mit dem Carlsen-Verlag.

„Es freut mich, dass auch schon kleine Kinder immer wieder wissen wollen, was in diesem großen Haus am Ring passiert“, sagte Nationalratspräsidentin Doris Bures bei der Vorstellung des Büchleins.

Besucher im Vorschulalter bekommen das Pixi-Buch bei einer Führung durchs Haus, im Parlamentsshop ist es um 0,99 Euro erhältlich. Für Familien gibt es übrigens - neben den allgemeinen - auch spezielle Führungen, bis zum Umbau im Sommer regelmäßig am Samstag. Die nächste findet am 7. Jänner um 14.30 Uhr statt. Dieses Angebot wird in Kooperation mit WienXtra realisiert, eine Anmeldung ist erforderlich. Um 11 Uhr und um 14 Uhr gibt es an diesem Samstag auch Führungen im Palais Epstein.