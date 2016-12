diepresse.com

Platter: "Fleckerlteppich begünstigt Mindestsicherungstourismus"

29.12.2016 | 08:09 | (DiePresse.com)

Der Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz geht mit 1. Jänner an Tirols Landeschef. Er will in Sachen Mindestsicherung noch einmal sondieren. Und mahnt: 2017 soll für die Regierung ein "Arbeits- und kein Wahljahr" werden.