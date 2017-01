Textversion

09.01.2017 | 10:13 | (DiePresse.com)

Die 22-Jährige folgt auf Diana Witzani und Kay-Michael Dankl.

Die Jungen Grünen haben am Wochenende bei einem Bundeskongress in St. Gilgen am Wolfgangsee einen neuen Bundesvorstand und mit Flora Petrik eine neue Bundessprecherin gewählt. Das wurde am Montag in einer Aussendung mitgeteilt. Petrik folgt auf Diana Witzani und Kay-Michael Dankl. Eine Doppelspitze gibt es in der Jugendorganisation der Grünen damit nicht mehr.

Die gebürtige Burgenländerin - Tochter der burgenländischen Grünen-Landessprecherin Regina Petrik - studiert Germanistik und Bildungswissenschaften in Wien. Sie hat 2011 die Jungen Grünen Burgenland mitgegründet und spielt seitdem eine tragende Rolle in der Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit der Jungen Grünen, wurde in der Aussendung betont. Seit 2015 ist die 22-Jährige Landessprecherin der Jungen Grünen Wien.