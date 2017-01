Textversion

09.01.2017 | 12:11 | (DiePresse.com)

VP-Mandatar Michael Hammer übernimmt für die kommenden zwei Jahre den amtsführenden Vorsitz. Er will der Kommission ein "modernes Image" geben.

Die Parlamentarische Bundesheer-Kommission hat einen neuen Chef: Für die kommenden zwei Jahre hat ÖVP-Mandatar Michael Hammer den amtsführenden Vorsitz übernommen, teilte der schwarze Klub am Montag in einer Aussendung mit. Wichtig sei es ihm, die verschiedensten Beschwerdefälle weiterhin kompetent und umfassend zu prüfen.

Hammer löst den SPÖ-Abgeordneten Otto Pendl ab, die drei vom Nationalrat gewählten Vorsitzenden wechseln sich alle zwei Jahr in der Amtsführung ab. Der ÖVP-Abgeordnete will die Position der Bundesheerkommission stärken und "ihr ein modernes Image als Anlaufstelle für die Soldatinnen und Soldaten" geben. Im Hinblick auf die Beschwerdefälle, die an das Prüforgan herangetragen werden, "werden wir sehr genau trachten, wie mit den Empfehlungen umgegangen wird und wie auch entsprechende Schritte umgesetzt werden", betonte Hammer.