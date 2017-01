Textversion

11.01.2017 | 11:06 | (DiePresse.com)

Die "bestehende Intransparenz" fördere Verdächtigungen gegen die Privatstiftung des niederösterreichischen Landeshauptmanns, sagt Ex-Rechnungshofpräsident Fiedler.

Der Rechnungshof schließt eine Prüfung der Privatstiftung von Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) nicht aus. "Der Rechnungshof wird gegebenenfalls die notwendigen Schlüsse für sein Prüfprogramm daraus ziehen", schrieb RH-Sprecher Christian Neuwirth am Mittwoch auf Twitter. "Der Rechnungshof kündigt aus guten Gründen in der Regel nicht an, ob und wen er prüfen wird. Der Rechnungshof verfolgt aber stets die aktuelle Berichterstattung, wie jetzt auch rund um die Erwin-Pröll-Stifung."

Wie berichtet sind der mit privaten Spendengeldern gegründeten Stiftung bisher 1,35 Millionen Euro an Landesförderung bewiligt worden. Ziel sei eine Akademie für den ländlichen Raum. Ausgegeben habe die Stiftung bislang aber nur private Gelder, betont Prölls Sprecher Peter Kirchweger. Daher sei keine Rechnungshof-Kontrolle nötig: "Die Diskussion ist obsolet."

Fiedler für RH-Prüfung

Der frühere Rechnungshofpräsident Franz Fiedler sieht das anders: Er sprach sich am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal für eine Prüfung aus. "Ob die öffentlichen Gelder bisher schon ausgegeben wurden, ist uninteressant", betonte Fiedler. Der Rechnungshof könne dennoch prüfen, "ob es zweckmäßig ist diese Gelder anzusparen, wie es offensichtlich der Fall ist, oder ob eine andere Vorgehenswise sinnvoller gewesen wäre." Das könne entweder durch den Landes- oder durch den Bundes-Rechnungshof erfolgen.

Die "bestehende Intransparenz" fördere Verdächtigungen gegen die Stiftung, ob nun zurecht oder zu unrecht, sagte Fiedler: "Nur bei voller Transparenz kann Klarheit geschaffen werden."

