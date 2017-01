Textversion

11.01.2017 | 11:53 | Anna Thalhammer (Die Presse)

Die Grünen-Chefin kündigt einen härteren Kurs sowie eine Verjüngung der Partei an. Sie baut nun den Vorstand um und holt sich gleich drei Neue in die Führungsebene.

Nach einem Jahr des "Bravseins" wollen die Grünen ihr politisches Profil wieder schärfen. Nach der geschlagenen Präsidentschaftswahl kündigte Parteichefin Eva Glawischnig an, wieder einen härteren Kurs fahren zu wollen. Nach der letzten Auseinandersetzung mit Parteikollegen Peter Pilz kündigte sie außerdem eine Verjüngung der Partei an.

Dieses Versprechen löst sie nun ein, denn Glawischnig baut ihren Vorstand um und holt sich gleich drei Neue in die Führungsebene: Einer davon ist Michel Reimon (45). Der ehemalige Journalist und Kommunikationsberater ist seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments - damals war die Bestellung des Linkspopulisten auch parteiintern nicht unumstritten. Reimon gilt als jemand, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt - auch dann nicht, wenn es um seine eigene Partei geht. "Vor allem bei der Kommunikation will ich mich reinhauen", sagt Reimon zur "Presse", der in den sozialen Netzwerken eine große Community hat. Er will mit seiner Arbeit im Vorstand dazu beitragen auch den linken Rand der Grünen wieder mehr zu schärfen. "Es geht in Österreich überhaupt nichts weiter, weil die rechten die Themen diktieren. Sie schreien: ,Kopftuchverbot' und das Land diskutiert nur mehr darüber, anstatt sich den wirklich wichtigen Themen zu widmen", sagt Reimon. Wirtschaftspolitisch ginge überhaupt nichts weiter, auch außenpolitisch würde Österreich derzeit teils problematisch agieren. "Es ist unsere Aufgabe, darauf ein Licht zu werfen", sagt der Burgenländer.

Reimon ersetzt im Vorstand übrigens die Grazer Stadträtin Lisa Rücker, die nach der nächsten Wahl im Februar ausscheiden soll.

Zwei neue Frauen

Die Grünen haben sich selbst auferlegt, in allen Gremien eine 50-prozentige Frauenquote zu erfüllen - darum wird der bisher zehnköpfige Vorstand nun erweitert, zwei weitere Frauen werden aufgenommen: Die 30-jährige Steirerin Lara Köck war Sprecherin der Jungen Grünen Steiermark, kandidierte zuletzt für den Nationalrat und den Landtag - es reichte jeweils nur um einige Stimmen nicht für den Einzug. Derzeit arbeitet sie im Familienbetrieb in Mürz-Zuschlag, der Wind- und Wasserkraftwerke betreibt. Ab März soll sie nun doch in den Landtag einziehen. Sie bekommt das Mandat von Sabine Jungwirth, die zur neuen Chefin der Grünen Wirtschaft gewählt wurde - und Volker Plass ablöste, der ebenfalls als kooptiertes Mitglied im Vorstand ausscheidet. Köck will sich in ihrer neuen Funktion vor allem auf Frauenpolitik konzentrieren, die ihrer Meinung nach mit dem Erstarken der Rechten in den Hintergrund rückt, deswegen aber immer wichtiger wird: "Es ist eine Querschnittsmaterie, weil es eigentlich alle Bereiche betrifft, es gibt viel zu tun und ich freue mich, die Sicht einer jungen Frau einbringen zu können", sagt die junge Mutter zur "Presse".

Die Dritte im Bunde ist die derzeitige oberösterreichische Landessprecherin und Landtagsabgeordnete Maria Buchmayr. "Wir haben in Oberösterreich zwölf Jahre Erfahrung, was es heißt, mit der ÖVP in einer Regierung zu sein - bis wir durch die FPÖ abgelöst wurden", sagt die 46-Jährige. Sie habe wichtiges Wissen erworben, was es heißt, Regierungsarbeit zu leisten - aber auch, welche Veränderungen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ für das Land bringen. Diese Erfahrungen wolle sie im Vorstand einbringen. "Dazu müssen wir uns wieder mehr überlegen, was brauchen die Menschen, was ist für sie gut. Wenn wir das zufriedenstellend beantworten können, kann der Rechtsruck gestoppt werden", sagt Buchmayr.

Von der Mitte wieder nach links

Glawischnigs Team zeigt vor allem eines: Auch wenn es im vergangenen Jahr während des Präsidentschaftswahlkampfs für die Grünen vor allem darum ging zu zeigen, dass ihr Kandidat auch für das bürgerliche Lager wählbar ist - soll offenbar der linke Rand wieder geschärft werden, durchaus von Personen mit Kanten und Ecken wie Michel Reimon, der Peter Pilz in seiner Rolle als Parteirebell ablösen könnte - dieser kandidierte übrigens zuletzt vor zwei Jahren für den Vorstand, zog dann aber vor der Wahl zurück.

Am 20. Jänner sollen die neuen Vorstandsmitglieder in einer Sitzung kooptiert werden. Einer regelmäßigen Wahl werden sich die neuen Mitglieder beim nächsten Bundeskongress stellen. Dieser wird vermutlich mit der Listenstellung für die nächste Nationalratswahl zusammenfallen.