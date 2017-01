diepresse.com

Holpriges Interview: Tirols FPÖ-Klubdirektor gibt Pressearbeit ab

Textversion

11.01.2017 | 16:02 | (DiePresse.com)

Johann Überbacher gab "Russia Today" ein Interview zu den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck - in holprigem Englisch.