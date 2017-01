Textversion

12.01.2017

Der 46-Jährige stellte seine politischen Funktionen umgehend ruhend. Er hatte seinen Kontrahenten geschubst, dieser stürzte und erlitt Beinbrüche.

Ein Nachbarschaftsstreit in Oberösterreich endete mit einer Diversion. Betroffen davon ist ein Grüner Ersatzgemeinderat, dessen Kontrahent im Streit schwer verletzt wurde. Der Politiker hatte schon vor der Verhandlung am Donnerstag die Verantwortung für seine Tat übernommen, an sein Opfer Schmerzens- und bei Gericht ein Bußgeld bezahlt.

Der Vorfall hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres ereignet. Der 46-Jährige hatte eine Auseinandersetzung mit einem Nachbarn. Er habe ihn nicht verletzen wollen, aber geschubst, damit er den Weg zu seinem Auto freimache, wiederholte er seine Aussage bei der Polizei auch vor Gericht. Doch sein Kontrahent ist gestürzt und dabei schwer verletzt worden - unter anderem Beinbrüche und Zerrungen. Der 46-Jährige, der unmittelbar danach seine politischen Funktionen ruhend gestellt hatte, bedauerte seine Tat.

"Wesentliche Schritte zur Wiedergutmachung"

Der Verteidiger verwies darauf, dass sein Mandant das Einvernehmen mit dem Gestürzten suche. So habe er ihm vorerst 15.000 Euro gezahlt und man habe sich darüber hinaus geeinigt, dass ein Gutachter das gesamte Verletzungsausmaß beurteilen soll.

Weil der Angeklagte geständig ist, die Tat keinen "brutalen Verlauf" hatte, und mit unter anderem der Bezahlung eines beträchtlichen Schmerzensgeldes "wesentliche Schritte zur Wiedergutmachung" gesetzt worden seien, konnte Richter Christoph Freudenthaler eine "Einstellung des Verfahrens nach Bezahlung eines Bußgeldes" vorschlagen. Staatsanwalt und Verteidiger erklärten sich einverstanden. Die festgesetzten 3000 Euro wurden sofort per Kreditkarte bei der Gerichtskasse beglichen, die Diversion damit gleich rechtskräftig.