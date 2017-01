Textversion

12.01.2017 | 12:38 | (DiePresse.com)

Der Vizekanzler pocht auf eine Reduktion der Asylanträge auf maximal 17.500 - und will das mit Kanzler Kern "gemeinsam in ganz Europa vertreten".

Einen Tag nachdem Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in Wels eine Rede gehalten und seinen „Plan A“ für Österreich vorgestellt hat, nützte auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner den Abschluss der Klubklausur seiner ÖVP im steirischen Pöllauberg, um eine Ansprache zu halten. Der Tenor: „Wir gehen die Fragen der Zukunft an – frei, selbstbestimmt, verantwortungsbewusst, kreativ.“

Zunächst stimmte Klubchef Reinhold Lopatka die Partei mit einer Spitze gegen den Kanzler ein: „Andere halten Reden, wir handeln.“ Die ÖVP sei eine mutige Partei, sie stehe ein für Reformen und wolle, dass „Österreich kein Land mit mehr Schulden als Chancen“ ist, betonte Lopatka. Das bedeute: „Mit uns gibt es keine neuen Steuern und Belastungen.“

"Politik ist nicht Bedienung nach Wünsch-dir-was-Muster"

Auch Mitterlehner übte Kritik an der Kern-Rede. So habe der SPÖ-Chef das Thema Pensionen mit keinem Wort erwähnt. Schon bei der Titelseite von Kerns 145-seitigen Katalogs sei er stutzig geworden, auf der ein Programm für „Wohlstand, Sicherheit und gute Lauen“ angekündigt wird. Das erwecke, so Mitterlehner, den Eindruck, die Politik sei eine „Bedienung nach einem Wünsch-dir-was-Muster“. Tatsächlich aber könne der Staat keine Arbeitsplätze schaffen, sondern nur die Bedingungen, die Arbeit ermöglichen – und genau das wolle die ÖVP tun, mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, einer Mobilitätsprämie oder einem Kombilohn, wiederhole er schon bekannte Positionen. Auch das rund 40 Jahre alte Arbeitnehmerschutzgeschäft gehöre an die Jetztzeit angepasst. Und: „Wir wollen die Steuer- und Abgabenquote senken“, betonte der Parteiobmann. Das bedeute, wer die ÖVP wähle, wähle weniger Steuern, wer für „die andere Partei“ stimme, „der erntet mehr Steuern“.

Abschließend ging Mitterlehner auf das Thema Sicherheit ein. Er wiederholte seine Forderung nach einer Halbierung der derzeit bei 35.000 angesetzten Obergrenze für Asylanträge sowie jene nach einem Gefährder-Tatbestand. Denn: „Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie.“ Kanzler Kern fordere er deswegen dazu auf, mutig zu sein und „sich zu der Reduzierung zu bekennen“ und „das dann gemeinsam in ganz Europa zu vertreten“.

Doskozil gegen "Scheinobergrenze am Papier"

Etwa zeitgleich nahm Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag zu dem Thema Obergrenze Stellung. Seine Partei verschließe sich nicht prinzipiell einer Diskussion darüber, teilte er mit, immerhin wolle man Zuwanderung begrenzen. Allerdings zeigte sich Doskozil skeptisch, ob es die ÖVP wirklich ernst meine. „Die Zahl 17.000 ist eine Schein-Obergrenze am Papier“, so Doskozil. Denn, gehe es nach der Volkspartei, sollten ab dem 17.001. alle Migranten trotzdem ins Land gelassen werden. Es könne nicht sein, dass man eine Obergrenze festlege und dann tausende Menschen mehr ins Land lasse, um sie in Lagern einzuquartieren, verwies er auf den Wunsch von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), jene, die über der festgelegten Zahl liegen, in leerstehenden Kasernen unterzubringen.

Es müsse sichergestellt werden, dass Migranten über die Obergrenze hinaus „an der Grenze abgewiesen bzw. bei Aufgriff im Landesinneren sofort zurückgebracht werden“, forderte Doskozil. „Das haben wir der Bevölkerung gesagt und das müssen wir auch einhalten.“