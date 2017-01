Textversion

12.01.2017 | 18:21 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

Modelle für ein mehrheitsförderndes Wahlrecht wurden bisher vor allem von der ÖVP forciert. Nun springt auch SPÖ-Chef Kern auf den Zug auf. Sein Ziel: die Weichen für eine Kanzlerwahl zu stellen.

Wien. Wenn SPÖ und ÖVP nicht mehr miteinander können, dann braucht es eine Wahlrechtsreform, um neue Regierungskonstellationen zu ermöglichen. Diese These geht Proponenten der Koalitionsparteien schon länger durch den Kopf. War es bisher aber insbesondere die ÖVP, die ein mehrheitsförderndes Wahlrecht forderte, so springt mit Christian Kern nun auch die SPÖ auf diesen Zug auf.

Wobei Kerns Vorschlag eigentlich kein wirkliches Mehrheitswahlrecht darstellt. Er will aber, dass Abgeordnete, die zum Minister ernannt werden, ihr Stimmrecht im Nationalrat behalten. Auch, wenn sie ihr Mandat im Parlament an einen anderen Parteifreund abgeben. Da es in Kerns Modell maximal zehn Minister geben soll, hätte die Regierungspartei also maximal zehn Stimmen mehr als bisher im Nationalrat. Für eine Regentschaft ohne Koalitionspartner wird das kaum reichen, Rot-Grün (aber auch Schwarz-Blau) würde so jedoch leichter möglich werden.

Die ÖVP erklärte am Donnerstag, die Idee eines neuen Wahlrechts angehen zu wollen, ohne dabei konkret zu werden. Die Volkspartei hatte in der Vergangenheit echte Mehrheitswahlrechtsmodelle angedacht. Der frühere Parteichef Josef Pröll etwa konnte sich für das britische Modell erwärmen: Bei diesem wird ein Mandat pro Wahlkreis vergeben, und der jeweils stärkste Kandidat erhält es. Der frühere Minister Martin Bartenstein präferierte ein „minderheitenfreundliches Mehrheitswahlrecht“, bei der die bundesweit stärkste Partei 92 Mandate und damit eine (haudünne) absolute Mehrheit bekäme.

Am ÖVP-Parteitag 2015 hat die Junge ÖVP gefordert, dass die stärkste Partei 91 Mandate erhalten soll. Damit hätte der Sieger knapp keine absolute Mehrheit, aber freie Hand bei der Koalitionswahl. Der Vorstoß wurde – nach einer Kontrarede von ÖVP-Senior Andreas Khol – abgelehnt. Ins ÖVP-Grundsatzprogramm wurde nur die Forderung nach einem Wahlrecht, „das klare Regierungsverhältnisse unterstützt“ geschrieben.

Kern geht es mit seinem Vorstoß wohl weniger um Arithmetik als um ein Signal. Er will die nächste Nationalratswahl zu einer Kanzlerwahl ausrufen. Nicht umsonst sieht sein Plan auch vor, dass die stimmenstärkste Partei automatisch den Kanzler stellen darf. Die Tücke an dieser Idee ist freilich, dass der Nationalrat jederzeit einen missliebigen Kanzler abwählen könnte.

Und für eine Wahlrechtsreform größeren Stils braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. FPÖ, Grüne und Neos sehen Kerns Plan aber skeptisch. Das Team Stronach begrüßt ihn, hat aber nicht genug Stimmen, um für eine Verfassungsmehrheit zu sorgen.

Kerns Modell würde es auch mit sich bringen, dass der Bundespräsident eine wichtige Aufgabe verliert. Er dürfte nicht mehr entscheiden, wen er zum Kanzler ernennt. Der designierte Bundespräsident, Alexander Van der Bellen, will, da er noch nicht im Amt ist, Kerns Pläne nicht kommentieren. Als Fan eines Mehrheitswahlrechts gilt Van der Bellen aber nicht. Als Pröll und Bartenstein im Jahr 2008 Vorstöße dafür wagten, gab sich der damalige Grünen-Obmann empört: Man wolle die Opposition kalt ausschalten. „Das erinnert an Putin“, hatte Van der Bellen erklärt.