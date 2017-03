Textversion

30.03.2017 | 10:06 | (DiePresse.com)

Die ÖVP sehe sich als "politische Heimat" für homophobe Äußerungen, kritisieren die Neos. VP-Klubchef Lopatka betont, man solle Menschen immer eine zweite Chance geben.

Der Neos-Abgeordnete Christoph Vavrik wechselt zur ÖVP. Das teilte der schwarze Parlamentsklub am Donnerstag in einer Aussendung mit. "Mit diesem Schritt kehre ich in meine politische Heimat, die ÖVP zurück", wird Vavrik darin zitiert. Vorangegangen sei "eine zunehmende Entfremdung zwischen Neos und mir."

Vavrik hatte Anfang November in einem Facebook-Eintrag einen Artikel über eine Adoption durch ein Homosexuellen-Paar verlinkt und dazu gepostet: "Künftige Zivilisationen werden auf solche gesellschaftlichen Abartigkeiten mit demselben Unverständnis blicken wie wir auf die Sklaverei." Nach Kritik in sozialen Medien entschuldigte er sich später dafür, dennoch wurde mit den Neos sein Ausscheiden aus dem Nationalrat vereinbart. Im Neos-Klub ging man bislang davon aus, dass die Steirerin Daniela Schwarz Ende März bzw. Anfang April Vavriks Mandat übernimmt.

Lopatka: "Zweite Chance geben"

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka betont in der Aussendung, dass auch die Volkspartei Vavriks Äußerung "natürlich nicht teilen könne". Dennoch solle man Menschen immer eine zweite Chance geben: "Der, der ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein."

Die Neos zeigten sich enttäuscht: "Nach allem was Neos mit Herrn Vavrik nach seiner verbalen Entgleisung letzten Herbst vereinbart hatten, um ihm ein ordnungsgemäßes Ausscheiden aus seinem Mandat zu ermöglichen, ist die heutige Nachricht eine ungeheure menschliche und politische Enttäuschung", so Generalsekretär Nikola Donig.

Auch die Neos seien erst Donnerstagfrüh von Vavrik informiert worden, dass er mit seinem Mandat "fliegend" zur ÖVP wechselt, berichtete Donig. Es habe "sehr gewichtige Gründe" gegeben, warum die Oppositionspartei der Ansicht war, dass dieser als Abgeordneter "keine Zukunft in einer offenen, freiheitsliebenden und toleranten Bürger_innenbewegung hat und seinen Sitz der Listennächsten übergeben soll. Dies war bis heute auch eine gemeinsame Sicht".

Dass die ÖVP sich heute als "politische Heimat für homophobe Äußerungen" sehe, sage alles über Stil und Einstellung der handelnden Personen aus, betonte Donig.

Mit dem Wechel hat der schwarze Klub künftig 51 Mandatare und damit nur mehr ein Mandat weniger als die SPÖ. Die Neos schrumpfen auf acht Mandate.