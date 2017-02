Textversion

06.02.2017 | 14:12 | Benedikt Kommenda (Die Presse)

An der Uni Wien wird es etwa halb so viele Jusanfänger wie bisher geben. Beim Aufnahmetest soll kein Wissen abgefragt werden, sondern eher Qualitäten wie Intelligenz.

Die von der Regierung im neuen Arbeitsprogramm geplante Beschränkung von Studienplätzen nimmt konkrete Formen an. Vorige Woche haben sich die Rechtswissenschaftlichen Fakultäten, die ja österreichweit Ziel Nummer eins der Studienanfänger sind, mit dem Wissenschaftsministerium auf einen Modus geeinigt. Man wird sich fakultätsweise an den Zahlen derjenigen orientieren, die bisher die Studieneingangs- und Orientierungsphase (Steop) erfolgreich beenden, sagt Paul Oberhammer, Dekan der Jusfakultät der Universität Wien, zur „Presse“.

Für Oberhammers Fakultät bedeutet das: Statt wie bisher rund 2600 Studienanfängern jährlich (s. Grafik) werden etwa 1300 aufgenommen werden, also die Hälfte. Denn so viele schaffen durchschnittlich im ersten oder zweiten Semester die Steop. Eventuell wird diese Zahl auch noch um einen geringen Faktor erhöht.

Crashkurs wird nicht reichen

Die Zulassungsprüfung wird also die Selektion vor den Beginn des Studiums verlagern. „Wir müssen sie vor der Inskription machen und können daher nichts abprüfen, was wir gelehrt haben“, sagt Oberhammer. Allerdings legen die Fakultäten wert darauf, die Aufnahmsprüfung autonom so zu gestalten, wie sie es jeweils für richtig halten. Oberhammer hat diesbezüglich schon klare Vorstellungen: „Wir wollen verhindern, dass private Anbieter von Kursen damit Geld verdienen.“ Es soll deshalb kein Wissen abgefragt werden, sondern eher Qualitäten wie Intelligenz und das Vermögen, logisch zu denken. „Einen Crashkurs ,sinnerfassendes Lesen‘ kann man nicht machen“, so Oberhammer.



Die – im Fall der Uni Wien – 1300 Besten im Test werden dann aufgenommen. Oberhammer zeigt sich zuversichtlich, dass davon ausgehend noch immer im Wesentlichen gleich viele Absolventen die Fakultät verlassen werden (2016: 618); denn die Dropout-Rate innerhalb des Studiums sollte deutlich sinken. Für Oberhammer ist es wichtig, keine kleineren Absolventenzahlen als bisher zu produzieren, denn bisher kommen die fertigen Juristen auf dem Arbeitsmarkt unter.

Radikale Kürzung vom Tisch

Mit einer radikalen Dezimierung müsste man rechnen, käme es zu jener Zugangsbeschränkung, von der auch schon die Rede war. So hat selbst Kanzler Christian Kern, Vorsitzender jener SPÖ, die stets den freien Unizugang favorisiert hatte, in seinem Plan A von Maximalzahlen gesprochen, die sich an den aktuellen Absolventenzahlen zuzüglich einer Dropout-Rate orientieren. Für den Aufschlag kursiert schon länger ein Wert von 20 Prozent. Das wären dann nicht 1300 Anfänger an der Uni Wien, sondern nochmals die Hälfte. „Österreichweit wären wahrscheinlich weniger als ein Drittel der Studierenden aufgenommen worden“, sagt Oberhammer.

Rechnet er damit, dass seine Fakultät künftig weniger Personal braucht? „Nein. Es gibt eine Zahl für eine erwünschte Betreuungsrelation, und zwar 40 prüfungsaktive Studierende auf einen habilitierten Universitätslehrer. Und davon sind wir selbst mit einer Reduktion der Studierenden weit entfernt.“ Bis zum Sommer soll die neue Zugangsbeschränkung beschlossen werden. Wirksam kann sie frühestens im Herbst 2018 werden. Der Charakter des Jusstudiums könnte sich dann ein wenig wandeln: „Wir haben die Tradition von Jus als Verlegenheitsstudium, bei dem viele erst spät in die Gänge kommen. Das wird sich ändern, wenn schon am Anfang ein harte Auslese erfolgt“, so Oberhammer.