20.02.2017 | 16:12 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

SPÖ und Innenministerium können mit dem Vorstoß von Justizminister Brandstetter beim Versammlungsrecht nichts anfangen. Hingegen ist die Fußfessel für abstrakte Gefährder laut Innenministerium noch nicht vom Tisch.

Der Vorschlag von Justizminister Wolfgang Brandstetter, im Zuge der Genehmigung von Demonstrationen zu prüfen, ob der Protest nicht auch ausreichend auf sozialen Netzwerken artikuliert werden kann, sorgt für Kontroversen. „Ich hoffe, dass er das nicht ernst meint. Sonst ist die hohe Meinung, die ich von ihm bisher hatte, erschüttert“, meint etwa SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim. „Als Nächstes könnte man dann, statt sich satt zu essen, im Fernsehen anschauen, was andere essen“, meint Jarolim zum Vergleich von Demonstrationen und Facebook.

Brandstetter hatte im „Presse“-Interview erklärt, dass man die Möglichkeit, in sozialen Medien für Aufmerksamkeit zu sorgen, bei Demos berücksichtigen solle. „Diese neue Möglichkeit wird man in diese Interessensabwägung einbeziehen können und vielleicht auch müssen. Dann muss es vielleicht nicht jedes Mal die Blockade der Ringstraße sein“, so Brandstetter.

Zuständig für das Demonstrationsrecht ist ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, der einen Entwurf zur Verschärfung des Demonstrationsrechts vorgelegt hat. Die Idee Brandstetters wird aber in Sobotkas Umfeld eher überrascht aufgenommen: „Social Media wird bei der Bewertung, ob eine Demonstration genehmigt wird, nicht entscheidend sein“, heißt es aus dem Innenministerium zur „Presse“.

Auch laut dem Verfassungsjuristen Bernd-Christian Funk könne Facebook und Co. keine Rolle bei der Genehmigung von Demonstrationen spielen. Laut der Europäischen Menschenrechtskonvention dürften nämlich nur in bestimmten Ausnahmefällen wie Gefährdung der öffentlichen Sicherheit Demonstrationen untersagt werden.

Sobotka lässt Fußfessel prüfen

Noch unklar ist, ob das Thema Fußfessel für bloß abstrakte Gefährder (potenzielle Terroristen) ad acta gelegt ist. Brandstetter hatte erklärt, dass die Fußfessel für Personen, die keiner Straftat verdächtig sind, nicht infrage komme. „Die Fußfessel ist als Freiheitsbeeinträchtigung nichts anderes als eine Form des Vollzugs der Freiheitsstrafe, und dabei bleibt es auch.“ Das Innenministerium will aber noch Möglichkeiten in seinem Bereich ausloten: „Wir prüfen alle Möglichkeiten im Sicherheitspolizeigesetz (SPG), was in den einzelnen Situationen zu tun ist“, betont das Ressort von Sobotka, das für das SPG zuständig ist.

Im Update zum Regierungsprogramm hatte es geheißen: „In Fällen, in denen die Gefährdung nur abstrakt ist und die Untersuchungshaft unverhältnismäßig wäre, wird die elektronische Fußfessel als gelinderes Mittel angestrebt.“ Brandstetter wurde beauftragt, die Maßnahme umzusetzen, er will die Fußfessel aber nur in den schon bisher möglichen Bereichen öfter anwenden lassen.

Verwaltungsrichter befangen?

Ein Thema ist in Juristenkreisen auch weiterhin das umstrittene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, in dem aus Umweltschutzgründen gegen eine dritte Piste auf dem Flughafen Schwechat entschieden wurde. Zwei der drei Richter sollen einst im Umweltschutz aktiv gewesen, ein Dritter für Agrarier lobbyiert haben. „In der normalen Justiz sind das klassische Befangenheitsgründe“, sagt Jarolim. Man müsse überlegen, ob die Richter daher nicht ein Fall für die Disziplinargerichtsbarkeit seien, meint er.

Brandstetter hatte erklärt, längerfristig, die Ausbildung von Verwaltungsrichtern an jene der Zivil- und Strafrichter angleichen zu wollen. Letztere müssen eine vierjährige Richterausbildung durchlaufen, bei Verwaltungsrichtern reichen fünf Jahre juristische Berufserfahrung.

Gegen Staatsfeinde und Sextäter

Indes legte Brandstetter am Montag den Entwurf für eine Strafrechtsnovelle vor. Er sieht neue Tatbestände gegen staatsfeindliche Bewegungen vor. Und als Reaktion auf Vorfälle in der Silvesternacht soll das Sexualstrafrecht verschärft werden. Wer Teil einer Gruppe ist, die darauf abzielt, jemanden sexuell zu belästigen, soll bis zu zwei Jahre Haft fürchten.