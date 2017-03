Textversion

05.03.2017 | 12:30 | Benedikt Kommenda (Die Presse)

Eine Radfahrerin benützte einen Radfahrstreifen am Wiener Ring in der falschen Richtung. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Radler zusammen, der nicht ausweichen konnte. Trotzdem steht jetzt seine Mitschuld im Raum.

Es war eine Sightseeingtour mit bitterem Abschluss: Die Fahrt einer Frau mit ihrem Bekannten, dem sie mit dem Fahrrad die Sehenswürdigkeiten an der Wiener Ringstraße hatte zeigen wollen, endete auf dem Stubenring vor dem Wirtschaftsministerium mit einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Die Frau stürzte und verletzte sich wie auch ihr Unfallgegner. Obwohl sie einen Radfahrstreifen in der falschen Richtung benützte und er nicht ausweichen konnte, steht eine (kleine) Mitschuld auf seiner Seite im Raum. Das geht aus einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs hervor.

Den falschen Weg gewählt

Die Frau fuhr ein paar Meter hinter ihrem Begleiter vom Stadtpark kommend Richtung Urania. Da, wo der Oskar-Kokoschka-Platz in die Ringstraße mündet, begingen die beiden einen Fehler: Statt eine von zwei vorgesehenen Möglichkeiten weiterzufahren, wählten sie eine dritte, irreguläre. Auf der stadtferneren Seite des Rings kann man sich dort nämlich entscheiden: Entweder hält man sich frühzeitig rechts (wie ein Pfeil auf dem Boden nahelegt) und fährt in der Nebenfahrbahn am Ministerium vorbei; die ist an dieser Stelle eine Einbahn in der Gegenrichtung zur Hauptfahrbahn, ausgenommen Radfahrer. Oder man wechselt etwas später, auf der dort grün gefärbten Insel zwischen Neben- und Hauptfahrbahn, über ebendiese auf die stadtnähere Ringseite.

Was die beiden jedoch taten, war, sich bei der späteren Gelegenheit rechts zu halten und in einen Radfahrstreifen auf der Nebenfahrbahn einzufahren. Dieser ist zur Benützung gegen die Einbahnrichtung gedacht, und prompt kam auf dem 1,20 Meter schmalen Streifen ein dritter Radler entgegen. Während der Begleiter der Frau über die Sperrlinie hinweg nach rechts auswich – dort war sonst ohnehin niemand unterwegs –, fuhr sie unbeirrt auf dem Radfahrstreifen weiter. Weil der Dritte wegen eines Randsteins nicht – aus seiner Sicht – nach rechts ausweichen konnte, stießen er und die Frau ungebremst mit jeweils rund 10km/h zusammen und stürzten. Sie brach sich dabei unter anderem die rechte Speiche (im Arm), er trug Abschürfungen im Gesicht und an beiden Händen davon.

4400 Euro Schadenersatz verlangt

Die Frau verlangte von ihrem Unfallgegner 4400 Euro Schmerzengeld und sonstigen Schadenersatz. Das Bezirksgericht Innere Stadt wies ihre Klage jedoch ab: Sie habe an jener Stelle, an der sie in den Radfahrstreifen einfuhr, eine Sperrlinie überfahren und hätte den Streifen in der falschen Richtung benützt. Die Kollision sei auf ihre Unaufmerksamkeit zurückzuführen, wohingegen dem Beklagten kein ins Gewicht fallendes Mitverschulden habe nachgewiesen werden können.

Auch das Landesgericht für Zivilrechtssachen (ZRS) Wien fand, dass der Mann bis zuletzt habe annehmen dürfen, dass die Frau ausweichen würde. Er brauchte seine Geschwindigkeit deshalb nicht zu verringern. Das ZRS ließ allerdings eine Revision an den Obersten Gerichtshof (OGH) zu: Denn bis dato habe das Höchstgericht die Frage nicht beantwortet, ob ein Radfahrer stehenbleiben müsse, wenn ihm auf einer 1,20 Meter breiten Radfahranlage jemand anderer entgegenkomme und er im Gegensatz zu diesem nicht ausweichen könne. Die Antwort, kurz zusammengefasst: Es ist leicht möglich, dass der Mann hätte anhalten müssen; ein geringfügiges Mitverschulden steht damit im Raum und ist jetzt vom Bezirksgericht zu prüfen.

Nur gegen die Einbahn erlaubt

Der OGH musste für seine Antwort erstaunlich weit ausholen. Denn seltsamerweise lässt der mit „Fahrordnung auf Radfahranlagen“ überschriebene §?8a der Straßenverkehrsordnung offen, in welcher Richtung Radfahrstreifen in Einbahnstraßen zu befahren sind: ob in beiden Richtungen oder nur in einer. Der Gerichtshof leitet aber aus den Regeln über die allgemeine Fahrordnung ab, dass der Radfahrstreifen nur dem gegen die Einbahn fahrenden Radverkehr vorbehalten ist.

Die Höchstrichter fanden diese Einschätzung durch die Bodenmarkierungen an der Ecke Ring/Oskar-Kokoschka-Platz bestätigt: Während man vom Stadtpark kommend auf der grünen Fläche nur über eine Sperrlinie geradeaus Richtung Urania weiterfahren kann, ist eine zweite Linie für die Gegenrichtung unterbrochen (sodass man von der Urania kommend dort über den Ring wechseln kann). Ob im weiteren Verlauf des Radfahrstreifens genügend Richtungspfeile vorhanden waren – was die Klägerin in Frage stellte –, war vor diesem Hintergrund irrelevant.

„Unklare Verkehrslage“

Das Ergebnis lautet also, dass die Frau und ihr Begleiter den Radfahrstreifen nicht hätten benützen dürfen, der Dritte genau dies aber tun musste. Allerdings: Obwohl die Frau ohne weiteres nach rechts hätte ausweichen können, durfte der Mann nicht darauf vertrauen; er wusste nicht, ob ihr das Fehlverhalten bewusst war. Damit bestand aus seiner Sicht eine „unklare Verkehrslage“. Er musste damit rechnen, dass die Frau im Gegensatz zu ihrem Begleiter die Sperrlinie nicht überfahren würde.

In dieser Situation wären beide Radler verpflichtet gewesen stehenzubleiben, wenn sie nicht gefahrlos aneinandervorbeifahren konnten. Die erste Instanz muss jetzt klären, ob auf eineinhalb Meter Breite eine gefahrlose fahrende Begegnung möglich gewesen wäre (Zweifel scheinen angebracht). Außerdem ist zu prüfen, ob der Mann beim ersten Anblick der Geisterfahrerin noch rechtzeitig hätte stehenbleiben können. Wäre die erste Frage zu verneinen und die zweite zu bejahen, „träfe ihn ein Verschulden am Unfall“, so der OGH (2 Ob 100/16v). Schwacher Trost: „Jedenfalls aber trifft die Klägerin ein gravierendes Mitverschulden, das ein allfälliges Verschulden des Beklagten deutlich überwiegt.“