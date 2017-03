Textversion

19.03.2017 | 16:46 | Andreas Pollak (Die Presse)

Dass die Republik teuer eingekauft hat, ist strafrechtlich belanglos. Ob bessere Aufklärung durch Airbus geholfen hätte, ist unklar.



Wien. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil erhebt in seiner Strafanzeige gegen die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH und die Airbus Defence and Space GmbH, zwei Gesellschaften des Airbus-Konzerns, schwerwiegende Betrugsvorwürfe. Er scheint überzeugt davon, dass die Task Force einen der größten Betrugsfälle der zweiten Republik aufgedeckt hat. Zwar ist die Anzeige bisher nicht veröffentlicht worden; sehr wohl aber der Bericht der Task Force Eurofighter, der dem Minister die Anzeige empfiehlt. Er lässt weitreichend auf den Inhalt der Strafanzeige schließen. Aus Sicht des Ministeriums ist der Eurofighter im Vergleich zum Konkurrenten Saab Gripen in der Anschaffung und Wartung offenbar zu teuer. Außerdem wird der Verdacht geäußert, dass Airbus bereits bei den Vertragsverhandlungen 2003 und 2007 wusste, dass eine fristgerechte Lieferung und Nachrüstung der Kampfflugzeuge nicht möglich sein würde, und die Republik über diesen Umstand bewusst täuschte.

Lobbyingaufwand eingepreist

Bei näherer Betrachtung ist es aber zweifelhaft, dass der Verdacht strafrechtliche Konsequenzen wegen Betrugs nach sich ziehen wird. Der Schaden der Republik soll u.a. darin liegen, dass nicht der günstigere Saab Gripen angeschafft wurde und dass Zahlungen an das Vektor-Netzwerk bzw. Lobbyisten eingepreist wurden, die der Republik keinen Nutzen gebracht hätten. Ein solches Schadensverständnis entspringt wohl eher dem üblichen Wunsch eines Käufers, möglichst wenig zu zahlen, hat im Regelfall aber noch keine strafrechtliche Bedeutung. Strafrechtlich ist unbeachtlich, ob die Republik aus heutiger Sicht aus Kostengründen lieber andere Flieger angeschafft hätte. Man kann den Vorwurf auch mit dem Kauf eines Privat-Pkw veranschaulichen: Wer das Modell eines Premiumherstellers kauft, kann sich später auch nicht darauf berufen, dass ihm ein Schaden entstanden sei, weil er kein günstigeres Modell erworben hat. Ein Betrugsschaden ist zunächst objektiv zu ermitteln und läge nur dann vor, wenn der objektive Wert der angeschafften Eurofighter den dafür bezahlten Kaufpreis unterschreitet. Der Schaden entspricht dann der objektiven Wertdifferenz.

Interpretationsspielraum groß

Außerdem wäre zu berücksichtigen, ob die erworbenen Kampfflugzeuge für die Republik zumutbar verwertbar sind oder nicht, womit sich der Bericht aber nicht befasst hat. In Anbetracht der Seltenheit von großen Rüstungskäufen in Österreich und der Komplexität von Rüstungsgeschäften wird es bei der Bestimmung der maßgeblichen Werte jedenfalls einen immensen Interpretationsspielraum geben, sodass die Beweisführung für die Staatsanwaltschaft ungemein schwierig wird.

Diese Überlegung gilt auch für die von der Task Force angeführten Zahlungen an Vermittler und das Vektor-Netzwerk. Die Task Force merkt an, dass diese Zahlungsflüsse an und um das Vektor-Netzwerk teilweise zu kriminellen Zwecken erfolgt sein könnten. Klar ist, dass kriminelle Handlungen keinesfalls toleriert werden dürfen. Trotzdem hätten Ausgaben von Airbus für Vektor – ungeachtet ihres Zwecks – keine Auswirkungen auf den Wert der gelieferten Flieger und begründen damit aus Sicht des Betrugstatbestands keinen Schaden. Ob andere Straftatbestände erfüllt sein könnten, muss vorerst unbeantwortet bleiben, da es die Task Force der Interpretation des Lesers überlässt, welche kriminellen Zwecke eigentlich konkret gemeint sind.

Die Task Force führt weiters aus, dass die Vertreter der Republik im Wesentlichen über die Fähigkeit von Airbus getäuscht wurden, die Abfangjäger fristgerecht zu liefern und fristgerecht nachzurüsten, sowie darüber, dass Zahlungen von Airbus an Lobbyisten bzw. das Vektor-Netzwerk eingepreist wurden.

Unkoordinierte Kooperation

Strafrechtliche Täuschung erfordert aber mehr. Die behauptete Täuschung müsste zumindest mitursächlich für die Kaufpreiszahlungen in ihrer tatsächlichen Höhe gewesen sein. Doch selbst die Task Force bemängelt die unkoordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Ministerien beim Beschaffungsvorgang und stellt substanzielle Informationsverluste bei deren Zusammenarbeit fest. Dadurch wird es schwierig sein zu beweisen, dass die Entscheidungsprozesse innerhalb der Republik anders verlaufen wären. Nach Einschätzung der Task Force soll auf die beiden Airbus-Gesellschaften das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) anwendbar sein, welches die Strafbarkeit juristischer Personen vorsieht. Der Kaufvertrag wurde 2003 abgeschlossen, wohingegen das VbVG erst 2006 in Kraft trat. Daher stützt sich die Anzeige auf den 2007 abgeschlossenen Vergleich. Der Vorwurf lautet, die Gesellschaften und die handelnden Personen wären verpflichtet gewesen, die Republik über ihre seit 2003 bestehenden Irrtümer aufzuklären. Aber auch hier ist fraglich, ob die angeblich unterlassenen Aufklärungen tatsächlich zu einer Täuschung und einem Schaden geführt haben. Denn es ist offen, inwieweit diese geforderten Aufklärungen zu einem günstigeren Vergleichsabschluss geführt hätten.