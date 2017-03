Textversion

19.03.2017 | 15:17 | von Benedikt Kommenda (Die Presse)

Andreas Voßkuhle, Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, sieht es im Ermessen von Staaten, ausländische Staatsorgane auftreten zu lassen oder nicht. Andere dürften sehr wohl für Erdoğans Verfassungsreform werben.

Die Presse: Herr Präsident, als Sie am Verfassungsgerichtshof einen der höchsten Orden Österreichs erhalten haben, sagten Sie, mit dem VfGH verbinde Sie die Sorge um Entwicklungen in europäischen Nachbarstaaten. Wen meinten Sie?

Andreas Voßkuhle: Wir schauen zunächst auf die EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn und Polen, wir schauen aber auch über den Tellerrand der Europäischen Union hinaus zur Türkei. Und insbesondere die Entwicklungen in diesen drei Ländern geben Anlass zur Sorge.



Ungarn und Polens Verfassungsgerichte sind Opfer einer antiliberalen Demokratie. Sehen Sie das auch so?

Wir erleben zur Zeit auf EU-Ebene eine intensive Diskussion: Was sind die rechtsstaatlichen Fundamente der EU, die nicht angetastet werden dürfen? Nach den Vorstellungen vieler Mitgliedstaaten gehört dazu eine funktionsfähige unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit. Im Hinblick auf Ungarn und Polen bestehen ernsthafte Zweifel, ob diese Funktionsfähigkeit noch gegeben ist. Die Stellungnahmen der unabhängigen Venedig-Kommission sprechen hier eine klare Sprache.



Vermissen Sie Handhabungen gegen solche Entwicklungen? Gegen Polen läuft seit mehr als einem Jahr ein Rechtsstaatsverfahren ohne Erfolg.

Es existieren ja immerhin Instrumente wie das Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag. Allerdings kann das im Rahmen dieses Verfahrens geltende Einstimmigkeitsprinzip in Konstellationen wie der vorliegenden zu Problemen führen, nicht zuletzt wegen der harten Sanktion des Stimmenentzugs. Deshalb müssen wir überlegen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten geben sollte, um solche Entwicklungen offen zu diskutieren, sie transparent zu machen und – wenn nötig – zu sanktionieren.



Warum genau?

Weil ohne ein gemeinsames Wertefundament Europa keine Zukunft hat. Nehmen Sie das Demokratieprinzip, das ebenfalls in der Diskussion ist. Geht es hier nur um eine schlichte Mehrheitsregel? Nein! Demokratie ist Herrschaft auf Zeit und zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Opposition die Chance haben muss, zur Mehrheit zu werden. Dafür bedarf es viel mehr als einer bloßen Mehrheitsregel: effektive Oppositionsrechte, Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit sowie eine Reihe weiterer Institutionen und Mechanismen, die gewährleisten, dass ein offener politischer Prozess stattfinden kann.



In der Türkei dürften die Entwicklungen dem zuwiderlaufen. Deshalb wird in EU-Staaten diskutiert, Wahlwerbung des türkischen Präsidenten Erdoğan zu verbieten. Ist das legitim?

Die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat sich gerade in einer Entscheidung zu diesen Fragen geäußert. Wir haben festgestellt, dass sich ausländische Staatsorgane genauso wie Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland nicht auf Grundrechte berufen können. Sie sind grundrechtsverpflichtet und nicht grundrechtsberechtigt. Will ein ausländisches Staatsorgan in seiner amtlichen Eigenschaft in Deutschland auftreten, ist hierfür die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. Nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts fällt die Entscheidung über das Auftreten ausländischer Staatsorgane auf dem Boden eines souveränen Staates ins Ermessen der Regierung; sie kann entsprechende Auftritte akzeptieren oder eben verbieten und hat die politische Verantwortung dafür zu übernehmen.



Die Niederlande haben dem türkischen Außenminister die Einreise verweigert, die Familienministerin außer Landes gebracht. Das ist also legitim?

Bei der Bewertung der Maßnahmen einer ausländischen Regierung möchte ich mich zurückhalten. Außerdem bedarf es immer einer genauen Analyse des konkreten Einzelfalls. Auf den ersten Blick scheint das Handeln der niederländischen Regierung aber mit den allgemeinen Aussagen unserer Entscheidung kompatibel zu sein.



Erdoğan will sich den Zugriff auf das Verfassungsgericht sichern, er hat Verfassungsrichter abgesetzt, seine Dekrete sind einer Prüfung entzogen. Er wirbt für die Todesstrafe. Grund genug, die Meinungsfreiheit in anderen Ländern einzuschränken, soweit Erdoğan unterstützt wird?

Man muss hier differenzieren: Staatsorgane der Türkei können – wie bereits gesagt – in ihrer amtlichen Eigenschaft keine Grundrechte in Anspruch nehmen. Aber selbstverständlich können andere Personen für die in der Türkei geplante Verfassungsreform werben und sich dabei grundsätzlich auf die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit berufen.



Das Bundesverfassungsgericht hat erneut ein Verbot der NPD abgelehnt. Diese wurde zwar als verfassungsfeindlich erkannt, aber als praktisch ungefährlich. Kann die wehrhafte Demokratie, die mit einem Parteienverbot zum Ausdruck käme, grenzüberschreitend wirken, die Meinungsfreiheit in einem Land also zugunsten des Schutzes der Demokratie in einem anderen beschränkt werden?

Das scheint mir auf den ersten Blick schwierig zu sein. Die Regeln der wehrhaften Demokratie – insbesondere das Parteienverbot, die Aberkennung der Grundrechte oder Vereinsverbote – sind bezogen auf die politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz gilt eben nur in der Bundesrepublik.



Sie haben einmal gesagt, Sie seien ein überzeugter Europäer und fänden einen Europäischen Bundesstaat als Fernziel sinnvoll. Gilt das noch immer?

Die EU ist derzeit in keinem guten Zustand. Insofern ist jetzt auch nicht die Zeit, über den Europäischen Bundesstaat zu diskutieren. Wir müssen uns aber immer im Klaren darüber sein, dass wir im globalisierten Wettbewerb nur in einem vereinten und starken Europa in der Lage sein werden, unsere Werte, unsere Kultur und unseren Wohlstand zu verteidigen. Wenn wir also nicht faktisch Kolonien anderer Mächte werden wollen, müssen die Mitgliedstaaten der EU eng zusammenarbeiten. Wie ein föderales Europa in der Zukunft aussehen könnte, das vermag heute niemand zu sagen. Aber dass wir nicht da stehenbleiben können, wo wir im Augenblick sind, die EU sich weiterentwickeln muss, das scheint mir eindeutig zu sein. Wir müssen aber wahrscheinlich in anderen Zeitdimensionen denken. Manchmal muss man einige Täler durchschreiten, um zu guten Lösungen zu finden. Problematisch wäre aus meiner Sicht, wenn die Vision eines starken vereinten Europas aufgrund der aktuellen Entwicklungen aus dem Blick geriete.



Ein EU-Bundesstaat hätte die Unterordnung der nationalen Höchstgerichte unter den EuGH zur Folge. Wollen Sie das?

Das ist keineswegs zwingend; es spricht mehr für eine Verantwortungsteilung. Wir haben in den vergangenen Jahren einen äußerst funktionsfähigen europäischen Gerichtsverbund aufgebaut, der aus den beiden europäischen Gerichten – dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Gerichtshof der EU –, den nationalen Verfassungsgerichten, aber auch den nationalen Fachgerichten besteht, und der von keinem Gericht dominiert wird. Die Entwicklung des Gerichtsverbundes ist nicht linear, es gab und gibt auch immer wieder Konflikte und Umwege. Aber mein Eindruck ist, dass wir hier eine europäische Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Ich benutze insofern gern das Bild eines Mobiles, das austariert ist und, wenn es gut hängt, sich in voller Pracht vor dem Auge des Betrachters entfaltet.



Das schließt aber nicht aus, dass an einzelnen Elementen des Mobiles herumgezupft wird.

Gerade deshalb machen uns die derzeitigen Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten auch Sorgen. Veränderungen an einer Stelle wirken sich stets auf das ganze Mobile aus. Deshalb ist die Gewährleistung einer unabhängigen Justiz in einem gemeinsamen Europa auch nicht nur Sache der einzelnen Mitgliedstaaten.



Sehen Sie Bedrohungen für die Menschenrechte auch in Ländern mit funktionierender Verfassungsgerichtsbarkeit?

Woran denken Sie?



Zum Beispiel an die große Macht der sozialen Netzwerke oder daran, was der türkische Außenminister Cavuşoğlu in den Raum stellt: einen Religionskrieg.

Sicherlich stellt der Umgang mit religiösen Symbolen – wie beispielsweise dem islamischen Kopftuch – eine Herausforderung für eine freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung dar. Auch die Frage, inwieweit große private Akteure Grundrechte beeinträchtigen können, müssen wir uns genauer vorlegen. Aber solche Herausforderungen hat es für die Grundrechtsdogmatik immer gegeben. Insofern sind die Grundrechte als solche nicht gefährdet. Vielmehr ist die rechtliche Bewältigung neuer Konflikte einer Grundrechtsgemeinschaft immanent. Grundrechte sind nicht statisch, sondern müssen immer wieder auf konkrete Herausforderungen neu eingestellt werden. Zusammen mit dem verfassungsändernden Gesetzgeber ist dies Aufgabe der Verfassungsgerichte.



Manche haben den VfGH kritisiert, weil er aus bloß formalen Gründen die Bundespräsidenten-Stichwahl aufgehoben hat. Wäre so eine Aufhebung auch in Deutschland möglich, oder nur bei bewiesenen Manipulationen?

Das ist aus unserer Rechtsprechung heraus nicht eindeutig beantwortbar. Wir haben einen solchen Fall noch nicht entscheiden müssen. Mir persönlich erscheint die Argumentation der österreichischen Kolleginnen und Kollegen sehr nachvollziehbar, aber für verfassungsgerichtliche Entscheidungen mit politischen Auswirkungen finden sich auch immer Kritiker. Auch davon lebt der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat.