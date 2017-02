Textversion

27.02.2017 | 06:56 | Stefan Schuster (Die Presse)

Von einer unmittelbaren Senkung der Lohnnebenkosten für alle ist die von der Regierung angekündigte Maßnahme meilenweit entfernt.

Zugegeben. Auf das Modell zu diesem Zeitpunkt hinzuhauen ist nicht fair. Denn erstens liegt es in gesetzlich formulierter Form noch nicht vor, und zweitens kann man die Wirksamkeit eines Modells erst im Nachhinein beurteilen. Aber eines kann man zu diesem Zeitpunkt sehr wohl: die vier Seiten aus dem „Vortrag an den Ministerrat betreffend Umsetzung ,Beschäftigungsbonus‘“ analysieren und versuchen, einen Hauch einer Idee zu bekommen, wie der „Beschäftigungsbonus“ und die groß angekündigte Lohnnebenkostensenkung umgesetzt werden soll.

Stellen wir klar: Es handelt sich um keine Lohnnebenkostensenkung, sondern eine Förderung. Das steht auch so im Ministerratspapier. Die Behauptung, dem Anspruch einer Lohnnebenkostensenkung zu genügen, entspringt wohl eher einer PR-Feder, als die skizzierte Umsetzung dieser Maßnahmen tatsächlich andeutet. Eine Lohnnebenkostensenkung würde etwa die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Dienstgeber darstellen, die unmittelbar wirksam ist. Für alle.

Zuerst einmal zahlen

Beim Beschäftigungsbonus muss der Arbeitgeber aber zusätzlich zu seinem Mitarbeiterstand zu einem noch festzulegenden Stichtag einen Mitarbeiter aufnehmen und zuerst in Vorleistung treten. Also erstmal Cash-Out. Und im Jahr danach gibt es 50 Prozent der Lohnnebenkosten ersetzt. Allerdings nur, wenn der neue Mitarbeiter förderungswürdig ist. Diese Förderungswürdigkeit soll grundsätzlich für alle Voll- und Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse gelten. Staatsbetriebe ausgenommen. Und einstellen darf man den Mitarbeiter nicht vor dem 1. Juli – außer, man verzichtet auf die Förderung.

Als Arbeitgeber kann man sich sagen: Wenn ich es steuern kann, dann warte ich mit der Einstellung eines neuen Mitarbeiters bis ins zweite Halbjahr. Denn wenn ich vorher jemanden einstelle, bekomme ich drei Jahre lang keine Förderung. Arbeitsmarktpolitisch fragwürdig? Durchaus. Ist es demnach wirklich besser, monatelang Arbeitslosengeld aus dem allgemeinen Topf zu finanzieren und erst ab dem zweiten Halbjahr eine Entlastung des Budgets herbeizuführen? Denn das wäre wohl der mögliche Lenkungseffekt.

Den Letzten beißen die Hunde

Aber gut, lassen wir lenkungspolitische Aspekte beiseite und wenden wir uns einem wesentlichen Element für jedes Unternehmen zu: der Planbarkeit. Diese ist aus heutiger Sicht gänzlich zu vermissen. Und das aus mehreren Gründen: Einerseits ist die Förderung budgetär mit zwei Milliarden Euro begrenzt. Nicht pro Jahr, sondern für den gesamten Finanzrahmen 2018–2021. Das sind für vier Jahre im Durchschnitt je eine halbe Milliarde. Faktisch ist es jedoch ein First-come-first-served-Prinzip. Und den Letzten beißen die Hunde. Ist der Topf aufgebraucht, so bedeutet das ein Ende der Förderung. Quasi ein Handwerkerbonus für Arbeitgeber, denn der funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

Auch konnten wir hören, dass bis zu 160.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Das verleitet zu einer Näherungsrechnung: zwei Milliarden Euro für 160.000 Arbeitsplätze bedeuten im Schnitt eine Förderung von 12.500 für drei Jahre, pro Jahr also 4200 Euro pro zusätzlichen Mitarbeiter. Mit den Dienstgeberbeiträgen zur Sozialversicherung (rund 20 Prozent), den anderen Lohnnebenkosten wie etwa dem FLAF-Beitrag und Kommunalsteuer (rund zehn Prozent) kommt man auf einen Förderungsprozentsatz (50 Prozent der gesamten Lohnnebenkosten) von etwa 15 Prozent. 14 Mal jährlich, denn die Lohnnebenkosten fallen auch für das 13. und 14. Gehalt an. 4200 durch 14 Gehälter pro Jahr bilden 15 Prozent, macht also eine Basis (=Gehalt) von etwa 2000 Euro pro Monat. Das ist das durchschnittliche Gehalt, das gefördert werden kann, will man die Lohnnebenkosten von 160.000 Personen auf drei Jahre mit 15 Prozent fördern. Ob das nun viel oder wenig ist, muss man wohl branchen- und jobabhängig beurteilen.

Wie man genau zur Förderung kommt, wird jedoch auch das ausformulierte Gesetz nicht sagen können. Denn es gibt Förderrichtlinien, die von einer Agentur (aws – Austria Wirtschafts Service GmbH) ausgearbeitet werden soll. Am Gesetzgeber vorbei. Rechtspolitisch beachtlich? Auch das.

Ironie in der Gesetzgebung

Es ist jedoch nicht nur spannend, ob und wie man zur Förderung kommt (Antragsgebundenheit), sondern wie man sie auch behält. Die gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben (GPLA), vulgo Sozialversicherungs-/Lohnsteuerprüfung, soll dann nochmals im Nachhinein prüfen, ob die aws-Förderung, die ja schon vorher beim Antrag geprüft wird, rechtens war oder nicht. Als (leid-)geprüfter Abgabepflichtiger darf man sich auf ein zusätzliches Diskussionsfeld mit dem GPLA-Prüfer freuen. Doppelt geprüft hält ja bekanntlich besser, oder so. So weit zum Thema Bürokratieabbau. Schön, dass wir zugleich auch ein Deregulierungsgesetz auf den Weg bringen. Man kann hier schon ein wenig Ironie in der Gesetzgebung erkennen.

Aber wie gesagt: Es ist (hoffentlich) noch viel zu früh, so kritisch zu sein. Wie bereits in der Präambel des jüngsten Regierungsprogramms steht: „Messen Sie uns an dieser Arbeit!“