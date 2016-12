Textversion

29.12.2016 | 09:32 | (DiePresse.com)

Wiener Sportmediziner haben 91 Frauen im Durchschnittsalter von 83,6 Jahren untersucht. Ergebnis: Training mit dem elastischen Band wirkt.

Regelmäßiges Krafttraining mit einem elastischen Band hilft auch noch Frauen im Alter von über 80 Jahren. Das haben Wiener Sportmediziner und Ernährungswissenschafter im Rahmen der "Vienna Active Ageing Study" (Universität Wien) herausgefunden. Der Effekt dürfte dabei eher über eine Hemmung des Muskelabbaus als über einen Muskelaufbau entstehen.

Marlene Hofmann und die anderen Autoren haben 91 Frauen im Durchschnittsalter von 83,6 Jahren untersucht. Sie wurden per Zufall einer von drei Gruppen zugeteilt: regelmäßiges Krafttraining mit dem elastischen Band, Krafttraining plus Nahrungsergänzungsmittel sowie kognitives Training. Gleichzeitig wurden bei Blutabnahmen wichtige Parameter untersucht. Die Kontrollen erfolgten nach drei und nach sechs Monaten.

Die Ergebnisse sprechen für das Krafttraining, wie die Wissenschafter im "European Journal of Applied Physiology" feststellten. So erhöhte sich die Kraft der Beinmuskulatur um zwölf bis 14 Prozent. Der Belastungstest beim Aufstehen aus einem Sessel zeigte in den beiden Gruppen mit Krafttraining bessere Ergebnisse um 15 bis 18 Prozent. Die Blutuntersuchungen gaben einen Hinweis darauf, dass eher die Blockade eines weiteren Muskelabbaus als eine Zunahme der Muskelmasse durch das Training den Effekt herbeiführte.