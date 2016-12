Textversion

29.12.2016 | 18:04 | (Die Presse)

Die laxe Zeit des Alltags wird an die präzise der Atomuhren angeglichen.

„The times they are a-changin'“? Ja, hoffentlich. Viele wünschen sich und dem Unglücksjahr 2016, dass es sich neige, aber es will nicht weichen: Zum Ende trumpft es noch einmal auf, mit einer Schaltsekunde. Das haben die Herren der Zeit beschlossen, im „Bulletin C 52“. Das klingt nach Amt und ist auch eines, es residiert im Observatorium von Paris und heißt International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). Das klingt gewunden, aber ohne dieses Amt ginge nichts bzw. die Zeit ginge aus den Fugen.

Das liegt daran, dass jahrtausendelang die Himmelsmechanik den Takt schlug für die irdische Zeit. Sehr präzise ist die nicht, es zeigte sich zuerst beim Jahr: Das dauert im Kalender 365 Tage, aber die Erde braucht zu einem Umlauf um die Sonne etwas länger, 365,24, deshalb führte Cäsar in seinem Kalender einen Schalttag ein. Der half nichts bei einem feineren Problem, der Länge des Tages: Die wurde herkömmlich – und wird bei den Astronomen heute noch – der Erdumdrehung abgelesen. Aber die ist nicht immer gleich, im großen Trend wird sie gebremst, von den Gezeiten, es kann aber auch einmal rascher gehen. Dann weicht diese Zeit („Universal Time No. 1“, früher „Greenwich Mean Time“) von der viel präziseren „Coordinated Universal Time“ (UTC) ab, die seit 1967 von Atomuhren geschlagen wird.

Zur Korrektur schaltet die IERS bei Bedarf eine Sekunde ein, nun am 31. um 23.59.59 (bezogen auf UTC, in Österreich ist es dann eine Stunde später). Dann ist es endlich vorbei, das Unglücksjahr – falls es sich nicht mit dem Computer-Armageddon verabschiedet, das bei jeder Schaltsekunde beschworen wird. (jl)