Textversion

08.02.2017 | 12:03 | (DiePresse.com)

Das leidvolle Thema Karies steht nicht allein mit Bakterien in Zusammenhang, sondern ist auch mit der Widerstandsfähigkeit des Zahnes verbunden.

Ein Loch im Zahn - dafür ist nicht immer nur schlechtes Zähneputzen verantwortlich. Karies wird nicht allein durch Bakterien ausgelöst. Auch mutierte Gene können zu Defekten im Zahnschmelz führen und damit zur Kariesentwicklung beitragen, wie Forscher der Universität Zürich berichten. Sie identifizierten demnach einen Genkomplex, der für die Bildung von Zahnschmelz verantwortlich ist.

Die Zahnmediziner und Molekularbiologen wiesen nach, dass Mäuse mit Veränderungen im Erbgut bestimmter Schmelzproteine Defekte an den Zähnen aufwiesen. Härte und Zusammensetzung des Zahnschmelzes könne sich auf das Fortschreiten von Karies auswirken, erklärten die Forscher.

"Wir haben aufgezeigt, dass Karies nicht nur im Zusammenhang mit Bakterien steht, sondern auch mit der Widerstandsfähigkeit des Zahnes verbunden ist", sagte Thimios Mitsiadis, Professor für Orale Biologie vom Zentrum für Zahnmedizin. "Dank neuer Produkte, die ein Fortschreiten von Zahnkaries bei defektem Zahnschmelz verhindern, werden wir die Mundgesundheit von Betroffenen deutlich verbessern können."

Eine weitere Studie zu den Zähnen von Mäusen zeigte kürzlich auch interessante Möglichkeiten auf: An den Nagern ist gelungen, was für Menschen ein Segen wäre - Zähne so zu manipulieren, dass sie sich selbst heilen, so wie Haut oder Knochen das tun.