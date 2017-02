Textversion

20.02.2017 | 18:03 | (Die Presse)

Kosmische Strahlung kann Elektronik verwirren. Bei Großgeräten ist das Problem gelöst, bei kleinen nicht.

Wenn der PC nicht will oder das Handy, verflucht man Microsoft, Apple etc. Aber die Schuldigen können von weiter her kommen, aus dem All: kosmische Strahlen. Diese heißen nur so, es sind hochenergetische Teilchen, die in der Erdatmosphäre eine Kaskade anderer Teilchen auslösen: Millionen rasen jede Sekunde durch unsere Körper. Denen tun sie nichts, in Elektronik können sie Verwirrung stiften, im Speicher eine 0 in eine 1 umwandeln. Das hat in einer Wahlmaschine in Holland mehr Stimmen für einen Kanidaten gebracht als es Wähler gab, das hat zu Problemen in Flugzeugen geführt. Dort ist man inzwischen gerüstet, berichtete Bharat Bhuva (Vanderbilt University) auf einer Tagung in den USA, bei Handys etc. ist man es nicht. Helfen würden sechs Meter Beton – oder, praktischer, mehr Redundanz in Schaltkreisen. (jl)