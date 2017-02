Textversion

27.02.2017 | 08:38 | Veronika Schmidt (Die Presse)

Das Onlinespiel „Pardus“ ist das größte Experiment der Sozialwissenschaften: Damit werten Forscher aus, wie sich Gesellschaften und Freundschaften entwickeln. Und welche Faktoren zu Reichtum oder Armut führen.

Mit dem elektronischen Fingerabdruck, den wir überall hinterlassen, machen wir Sozialverhalten messbar. Das betont Stefan Thurner, Komplexitätsforscher der Med-Uni Wien. Sein Team untersucht das Verhalten von Menschen und Gesellschaften im Internet – und zwar in einem Onlinegame, das weltweit schon fast 500.000 Menschen gespielt haben: An so eine Menge von Daten kommen Sozialwissenschaftler sonst nicht. Täglich loggen sich 10.000 User ein.

Dieses „größte sozialwissenschaftliche Experiment“ heißt „Pardus“: Jeder kann gratis teilnehmen. Das Setting ist das Weltall, man kann auf Planeten neue Staaten bilden, sich um sein Haus mit Garten kümmern, eine Firma oder eine Partei gründen. Der Spieler sitzt zwar allein vor dem Computer, ist aber vernetzt mit allen Mitspielern, schließt Freundschaften oder erfährt Anfeindung.

„In ,Pardus‘ erhalten wir Daten, die so gut sind, dass man Naturgesetze in der Soziologie entdecken kann: Physikalische Gesetze werden darin messbar, wie Menschen miteinander umgehen“, so Thurner. Sein Team fand in „Pardus“-Gesellschaften so etwas wie Newton'sche Kräfte zwischen Spielern: „Die Kräfte kommen – so wie in der Physik durch einen Austausch von Elementarteilchen – in ,Pardus‘ durch den Austausch von Dingen, Geschenken oder Kommunikation, zustande.“

Anziehung und Abstoßung

„Pardus“-Spieler ziehen sich also geografisch und physisch umso stärker an, je mehr Kommunikation ausgetauscht wird. Beim Austausch von kleinen oder großen Gemeinheiten kommt es hingegen zur physischen Abstoßung – allerdings rücken die Spielfiguren nicht allzu fern voneinander ab. „Denn, wenn ich zu jemandem gemein sein will, muss ich ihn ja in der Nähe haben. Hier pendelte sich ein gewisser Sicherheitsabstand ein“, sagt Thurner, der derzeit Visiting Fellow in Oxford ist und mit Robin Dunbar, zusammenarbeitet, dem Entdecker der Dunbar-Zahl 150. So viele soziale Kontakte kann man maximal sinnvoll pflegen. Das bestätigt sich bei Gruppengrößen im Tierreich und bei Menschen. Auch in „Pardus“ ist 150 das Maximum an Sozialkontakten.

Die Forscher wollten nun wissen, wie Reichtum und Armut entstehen. Denn jeder Spieler hat Vermögen angereichert: Häuser, Autos, Raumschiffe, Anteile an Fabriken – und Bargeld. Die Währung in „Pardus“ heißt Credit. „Wir untersuchten, wie die Verteilung von Vermögen aussieht“, so Thurner.

Ganz viele haben wenig und ganz wenige haben viel: Zeichnet man die Vermögensverteilung als Kurve, ist sie deckungsgleich mit der realen Vermögensverteilung in Schweden und England. „Aus Österreich hatten wir keine Vermögensdaten, hier könnten wir nur die Einkommensdaten ermitteln. Jedenfalls deckt sich die Kurve mit westlichen Ländern, aber nicht mit ärmeren Ländern wie Indien.“

Experiment zur Umverteilung

Die Wiener Forscher gestalteten ein Experiment der Umverteilung: Reiche konnten in einen Charity-Fonds einzahlen, der am Weihnachtstag an die Armen in „Pardus“ ausgeschüttet wurde. Gemessen wird die Verteilung von Besitz mit dem Ungleichheitsindex: Der Gini-Koeffizient liegt zwischen null (alle Menschen haben gleich viel) und eins (eine Person besitzt alles, der Rest gar nichts).

„In der echten Welt liegt der Gini-Koeffizient knapp über 0,5 und steigt noch. Die Ungleichheitsschere geht weiter auf“, so Thurner. In „Pardus“ liegt der Gini-Wert bei 0,6; sehr nahe an der Realität. „Am Tag nach Weihnachten, als der Fonds ausgeschüttet wurde, ist der Wert drastisch gefallen, es kam zu einem großen Ausgleich von Vermögen.“ Die Forscher erwarteten, dass dies die „Pardus“-Welt verändern könnte.

Doch nach wenigen Tagen war der Koeffizient wieder auf dem alten Wert. „Die Leute haben das Geld sofort in Luxusgüter investiert und waren dann so arm wie zuvor. Nur halt mit einem glänzenderen Raumschiff“, erzählt Thurner.

Dieses Ergebnis stellte sogar der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis auf seine Homepage – denn es zeigt, wie wenig wirksam eine schnelle Umverteilung von Reichtum ist.

Viel schwieriger zu ermitteln war, wovon es abhängt, ob jemand reich oder arm wird. Weit über hundert Dimensionen schauten sich die Forscher an: Wie viele Freunde hat jemand, wie viele Feinde? Wie viele Handelspartner, wie viele Handelspartner haben die Freunde? Wie viele Menschen sind ihm gut gesinnt, wie viele mögen ihn nicht?

Zu viele Freunde machen arm

„Klopft man alles systematisch ab, kommt es auf ein Zusammenspiel von über zehn Faktoren an: Man kann also nicht einfach sagen, was einen reich macht und was arm“, so Thurner. Am Beispiel der Zahl der Handelspartner gibt es ein Optimum: Haben meine Handelspartner zu wenige Partner, können die meine verkauften Sachen nicht weiterverkaufen. Haben sie zu viele, kann ich mit ihnen schwer Profit machen, da sie über den fairen Preis besser informiert sind.

Auch die Anzahl der Freunde spielt mit: Je mehr Freunde ich habe, umso reicher werde ich. Aber über einer gewissen Freundeszahl nimmt der Reichtum wieder ab.