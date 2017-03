Textversion

03.03.2017 | von Reinhard Kleindl (Die Presse)

Licht in sehr dünnen Leitern hat überraschende Eigenschaften, Wiener Forscher nutzen sie für neue Bauteile in der Quantenoptik. Künftig könnten Quantencomputer davon profitieren.

Die Erfindung des Transistors leitete einen entscheidenden Umbruch in der frühen Entwicklung von Computern ein. Die damit mögliche Miniaturisierung begründete den bis heute andauernden Siegeszug des Computers. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich gerade auf dem Gebiet der Quantenoptik beobachten, die als Grundlage für künftige Quantencomputer gilt.

Einige neue Konzepte stammen aus dem Gebiet der Chiralen Quantenoptik, in dem Arno Rauschenbeutel von der TU Wien mit seinem Team forscht. Die Wissenschaftler konnten im Experiment mikroskopische „Dioden“ für Licht realisieren, die nur in eine Richtung durchlässig sind und von einem einzelnen Atom gesteuert werden. Dafür erscheint es nützlich, sich daran zu erinnern, dass Licht eine „transversale“ Welle ist, die elektrischen Felder einer Lichtwelle stehen also senkrecht zur Ausbreitungsrichtung – eine Tatsache, die auf den ersten Blick durchaus verwirren kann, frei nach Niels Bohr: „Wer davon nicht verwirrt ist, hat es nicht verstanden.“

In engem Raum „eingesperrt“

Normalerweise besitzt eine Lichtwelle also kein elektrisches Feld in der Richtung, in die sie sich ausbreitet, ähnlich einem Segelboot auf Halbwindkurs. Ein Nebeneffekt davon ist, dass die Ausbreitungsrichtung des Lichts keine Rolle bei Wechselwirkungen des Lichts mit Materie spielt. Diese Situation ändert sich, wenn Licht auf sehr engem Raum „eingesperrt“ wird, etwa in sehr dünnen Lichtleitern. Dann kann ein Teil des Feldes in Ausbreitungsrichtung zeigen.

„Diese Eigenschaften des Lichtes sind seit mehr als hundert Jahren bekannt. Man wusste, dass das Licht besondere Eigenschaften hat, wenn es stark eingeschnürt wird, dass es dann auch in Richtung der Ausbreitung schwingt. In der Mikrowellentechnologie wird das seit vielen Jahren angewandt. Im Bereich der Quantenoptik wurde dieser Aspekt aber bisher weniger beachtet“, sagt Rauschenbeutel. Es stellte sich die Frage, wie sich diese Effekte auf die Wechselwirkung mit Materie auswirken, insbesondere mit einzelnen Atomen. 2012 gab es dazu die ersten Experimente, einige Gruppen untersuchten diese Effekte unabhängig voneinander, auch Rauschenbeutels Gruppe, und publizierten fast gleichzeitig erste Ergebnisse.

Für die Quantenoptik sei das völlig neu gewesen, sagt Rauschenbeutel: „Alle Vorhersagen der Quantenoptik beruhen darauf, dass die Richtung des Lichts keinen Einfluss hat. Sobald man diesen Aspekt berücksichtigt, gibt es qualitativ neue Effekte. Diese lassen sich für bestimmte Funktionen oder Komponenten verwenden, die ermöglichen, Licht zu steuern oder zu schalten.“

Der Physiker und sein Team konnten zeigen, dass sich mit den neuen Ansätzen Dioden für Licht realisieren lassen, die, analog zu den bekannten Dioden für elektrischen Strom, Licht nur in eine Richtung durchlassen. „Dioden für Licht gibt es schon lange“, sagt Rauschenbeutel. Das Entscheidende sei, dass es sich bei Dioden, die mit dieser neuen Technik realisiert werden, um mikroskopische Komponenten handle. Die derzeitigen Systeme seien für Laserstrahlen gemacht, die sich frei im Raum ausbreiten, und verhältnismäßig klobig. Für zukünftige Anwendungen der Quantenoptik brauche es Komponenten, die mit optischen Wellenleitern kompatibel sind. „Wir haben gezeigt, dass es funktioniert und kürzlich auch ein Patent darauf erteilt bekommen“, so der Forscher.

Superposition in Quantenwelt

Die Verwendung einzelner Atome hat aber noch weitreichendere Konsequenzen: Das Atom kann neben den beiden Zuständen „Licht nach links durchlassen“ oder „Licht nach rechts durchlassen“ auch in einem quantenmechanischen Mischzustand dieser beiden Varianten vorliegen, einer Superposition – einem Zustand, der nur in der Quantenwelt möglich ist und unter anderem zentrale Bedeutung für Quantencomputer hat. Damit sei die Erzeugung völlig neuer Quantenzustände möglich, so Rauschenbeutel. Um das zu demonstrieren, nutzten die Forscher sogenannte Zirkulatoren, die ähnlich wie Dioden funktionieren und Licht in eine Richtung durchlassen, zurücklaufendes Licht aber nicht blockieren, sondern in einen anderen Wellenleiter umlenken. Zirkulatoren lassen sich zu komplexen Netzwerken verbinden, in denen verschränkte Quantenzustände entstehen, die interessante Eigenschaften haben.

„Bei unserem Ansatz handelt es sich um eine elegante, ressourcenschonende Möglichkeit, Dioden für Licht zu realisieren“, so Rauschenbeutel. „Wir konnten zeigen, dass die Sache funktioniert. Nun geht es an die technische Umsetzung und die Nutzung der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten Chiraler Quantenoptik.“