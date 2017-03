Textversion

03.03.2017 | 18:03 | von Alice Grancy (Die Presse)

Wiener Soziologinnen wollen herausfinden, wie sich Zivilcourage unter Jugendlichen in der virtuellen Welt wecken lässt. Mit ihrem neuen Forschungsprojekt wollen sie jedenfalls auch zur Prävention beitragen.

Ein 15-jähriges Mädchen wird in Wien-Kagran im vergangenen November von sechs Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Sie erleidet einen doppelten Kieferbruch und landet im Spital. Die Jugendlichen sind mittlerweile verurteilt, doch neben der Tat schockierte auch das zweieinhalbminütige Prügelvideo, das auf Facebook kursierte: Es wurde mehrere Millionen Mal angesehen und zehntausendfach geteilt – und erst auf Druck der Staatsanwaltschaft gelöscht.

Soziologinnen der Uni Wien interessiert in ihrer Forschung genau dieser Kreis nicht direkt beteiligter Dritter in ihren unterschiedlichen Rollen und Funktionen: Voyeure, die an der Demütigung betroffener Person Gefallen finden und Bilder oder Videos weiterverbreiten; Mitläufer, die sich dem Gruppendruck beugen; Desinteressierte, die sich heraushalten; überforderte Personen, die nicht wissen, was sie dagegen tun könnten oder aus Angst, selbst zum Opfer zu werden, lieber nicht eingreifen; und schließlich auch Personen, die für das Opfer Partei ergreifen. Die Sozialwissenschaftlerinnen Ulrike Zartler und Christiane Atzmüller arbeiten ab März am neuen, im Sicherheitsforschungsprogramm Kiras vom Technologieministerium geförderten Projekt Zivilcourage 2.0. „Uns geht es nicht um die Frage: Wer ist Täter, wer Opfer?“, so Zartler. Man wolle eruieren, wie Jugendliche Gewalt im Internet wahrnehmen und wie sich online Zivilcourage wecken lässt. Dazu gibt es in Österreich noch kaum Forschung.

Jugendliche sind sehr oft Opfer

Zwar sei die Brutalität der Übergriffe in Kagran und ihre digitale Verbreitung besonders erschütternd; bestehende Studien zeigten aber schon länger, dass Jugendliche besonders häufig Opfer massiver Gewaltattacken in den sozialen Medien werden, sagt Zartler. Die Bandbreite der virtuellen Gewalt in den verschiedenen Plattformen reicht dabei von Cybermobbing über Erpressung, sexuelles Bedrängen mit pornografischen Inhalten bis zur missbräuchlichen Verwendung von Facebookkonten.

Die Distanz senkt die Hemmschwelle. Außerdem versteckten sich die Akteure hinter der Anonymität, so Zartler. Tätern und Beteiligten sei die emotionale Tragweite ihres Handelns oft gar nicht bewusst. Für die Opfer seien die Taten umgekehrt besonders belastend, weil sie nicht wissen, wie weit die Inhalte schon gestreut wurden, wer sie gesehen und geteilt hat. „Sie trauen sich oft kaum außer Haus“, erzählt die Soziologin. Sie selbst kommt aus der Familienforschung, Christiane Atzmüller befasste sich in ihrer bisherigen wissenschaftlichen Arbeit mit Gewalt unter Jugendlichen.

Auch die Forschung setzt direkt bei den Jugendlichen an. In einem ersten Schritt wollen die Wissenschaftlerinnen mit 14- bis 18-Jährigen in kleinen Gruppen über deren Sichtweisen diskutieren. Wie verhalten sich die Jugendlichen im Internet? Wie reagieren sie auf Gewalt? Und: Was könnte sie zum Einschreiten bewegen? Daraus entwickeln sie beispielhafte Szenen, sogenannte Vignetten, die sie in einem zweiten Schritt 1600 Wiener Schülern in Fragebögen vorlegen.

Das Projekt läuft zwei Jahre. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung sollen dann aber nicht in den Schubladen und Bücherregalen der akademischen Welt verbleiben. Die Forscherinnen wollen gemeinsam mit den Projektpartnern – dem Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation, dem Mauthausen Komitee Österreich, dem Büro für Kriminalprävention und Opferhilfe des Bundeskriminalamts und der KPH Wien/Krems – Konzepte für Trainings und Schulungen in die Lebenswelt der Jugendlichen zurückspielen. Sie sehen hier großes Präventionspotenzial, das den Betroffenen oft gar nicht bewusst sei.

Man könne mit einer einzelnen Studie zwar nicht die Welt verändern, aber man wolle auf diesem Weg zumindest einen Beitrag dazu leisten, dass sich etwas bessert, so die Forscherinnen.