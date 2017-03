Textversion

03.03.2017 | 18:14 | von ERICH WITZMANN (Die Presse)

In Wiener Archiven finden sich Dokumente zum Leben im oströmischen Reich. Dabei handelt es sich um weltweit einzigartige, besonders wertvolle Reliquien.

Es könnten einige nicht unbedeutende Kostbarkeiten der Orthodoxie sein, die sich in der Erzdiözese Wien – und zwar im Domarchiv am Stephansplatz – befinden. „Wenn die orthodoxen Kirchen in Wien sich dessen einmal bewusst sind, was hier für ein Schatz aus ihrer Tradition liegt, wird die Reliquiensammlung von St. Stephan noch zu einem Pilgerzentrum werden“, sagt der Byzantinist Christian Gastgeber.

Gastgeber leitet in der Abteilung Byzantinistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ein Langzeitprojekt, das sich der Edition eines originalen Registerbuches der oströmischen Metropoliten aus dem 14. Jahrhundert widmet. „Durch Zufall“, so der Byzantinist, stieß er im Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) auf einen äußerst interessanten Kaufvertrag aus dem Jahr 1363. Dieser enthält ein Verzeichnis von Reliquien, die in Konstantinopel angekauft und nach Wien gebracht wurden.

Der Zufall: In der Vorbereitung auf die Schallaburg-Ausstellung 2018, „Byzanz, der Westen und wir“, die vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz gestaltet wird, durchforstete Gastgeber Byzanz-Materialien in Wien und fand im HHStA eben jene Urkunde. „Der Verbleib dieser Urkunde war der Forschung völlig unbekannt.“

Ausfuhr in verfeindeten Westen

Gastgeber sieht eine weitere Besonderheit: „Im Konstantinopel des Jahres 1363, als sich orthodoxe Griechen und Lateiner ständige theologische Wortgefechte lieferten und man die jeweils andere Konfession als häretisch abstempelte, konnte ein Italiener einen solchen Schatz an Reliquien ankaufen und in den gleichsam verfeindeten Westen ausführen.“ Der Italiener suchte wiederum finanzstarke Käufer, und über verschlungene Wege kam die Urkunde mitsamt den darin verzeichneten rund 60 Reliquien nach Wien. Denn zu dieser Zeit wollte Rudolf IV. (der Stifter) in seiner Residenzstadt die Stephanskirche aufwerten, um den Rang einer Bischofskirche zu erreichen. Ein Reliquienschatz kam dabei dem Habsburger gerade zur rechten Zeit. Die Errichtung der Diözese Wien gelang freilich erst mehr als 100 Jahre später, 1469.

Bei den 60 Reliquien handelt es sich um Knochensplitter, die Christus, Maria und anderen Heiligen zugeschrieben werden, um Späne aus dem Golgatha-Kreuz, kleinste Stücke der Gewänder, die großteils in aufwendigen Monstranzen eingearbeitet sind. Das Haupt des hl. Gregor von Nazianz findet sich darunter, weiters die Reliquie der hl. Euphemia, ein Stück des Schleiers der Muttergottes und Reliquien des hl. Stephanus (im Bild).

Silber heruntergekratzt

Das Domarchiv konnte durch das Auffinden des Kaufvertrags die Provenienz der in seinem Bestand befindlichen Reliquien besser bestimmen. Allerdings können nicht mehr alle 60 im Dokument verzeichneten Reliquien geortet werden. „1526, also vor der ersten Türkenbelagerung, verfügten die Habsburger eine Silberablieferung“, sagt Domarchivar Reinhard Gruber. Damals hatte man die Silbereinfassung von mehreren Stücken heruntergekratzt und die eigentlichen Reliquien in oft unbeschrifteten Säcken verstaut. Mit dem in den Kirchen gesammelten Silber wurde die Erneuerung der Wiener Stadtmauer finanziert. Eine weitere Silberablieferung folgte vor der zweiten Türkenbelagerung.

Ob die Reliquien wirklich echt sind, ob es sich also beispielsweise tatsächlich um einen Knochensplitter eines Apostels handelt, bleibt auch nach Durchsicht des Kaufvertrags ungewiss. So beurkundete 1363 ein Beamter in Konstantinopel den Kaufvertrag und nicht der Patriarch selbst. Andererseits haben im Vertrag auch westliche Zeugen die Echtheit der Reliquien bestätigt. Zur Zeit Rudolf IV. war man freilich davon überzeugt.

Für Christian Gastgeber stellt das Dokument aus dem HHStA eine sehr wertvolle Ergänzung zu den Byzanzforschungen dar. Denn in dem Langzeitprojekt geht es um die Geschichte des Patriarchats von Konstantinopel im 14. Jahrhundert. In der Nationalbibliothek befindet sich mit den Handschriften Codex historicus gr. 47 und Codex graecus 48 das einzige überhaupt erhaltene originale Registerbuch aus der tausendjährigen byzantinischen Periode. Dieses kam im 16. Jahrhundert über einen kaiserlichen Gesandten von Konstantinopel nach Wien. Das war 30 Jahre nach der ersten Türkenbelagerung, und der Gesandte, der laut Gastgeber ein Universalgelehrter war, wurde längere Zeit in der Hauptstadt des Osmanenreichs festgehalten.

Magie einzelner Priester

Das Registerbuch enthält die anfallenden Dokumente der Synode in Konstantinopel. Es war eine permanent tagende Synode, in der der Patriarch mit zwölf Metropoliten und den Kanzleibeamten die anstehenden an die Synode herangetragenen Fälle – vor allem Beschwerden – erledigte. Dem Patriarchen unterstanden rund hundert Metropoliten (vergleichbar den katholischen Diözesanbischöfen).

Bei den Beschwerden handelt es sich meist um den orthodoxen Klerus, so um einen Priester, der sich betrinkt, um einen, der ein Bordell besucht, oder um solche, die mit Formeln, obskuren Bildern oder Amuletten magische Umtriebe inszenieren. In den Niederschriften sind auch Auseinandersetzungen zwischen den Griechen (den Orthodoxen) und den Lateinern (den Rom-Zugehörigen) verzeichnet. Gastgeber: „Vorerst war es ein liturgischer Streit, dann aber wurde die Kluft unüberbrückbar.“