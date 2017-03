Textversion

03.03.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Förderung für Forschung zu 100 Jahren Republik.

Anno 2018 jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal – und ebenso die Ausrufung der Republik. Da Zweitere „im kollektiven Bewusstsein zu wenig vorkomme“, fördern die Stadt Wien und die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Forschungsvorhaben dazu mit insgesamt 600.000 Euro.

Von Interesse seien etwa Arbeiten, die den Fokus auf die komplexe Situation des Übergangs von der Monarchie zur Republik legen, was es bedeutete, ein solches Großreich aufzulösen, etwa für die Hunderttausenden Beamten und Offiziere, wie es zur Militarisierung der Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit gekommen sei etc., sagte die Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW, Brigitte Mazohl. Von Einreichern wünscht man sich einen Bezug zu Wien. Man werde aber nicht auf die Postadresse schauen, hieß es. (APA)