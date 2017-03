Textversion

03.03.2017 | 18:01 | (Die Presse)

Wird mehr investiert, wächst die Mitarbeiterzahl stärker.

Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) zahlen sich für Unternehmen aus. Und zwar nicht nur in Form höherer Umsätze. Die Firmen wachsen: Sie stellen neue Mitarbeiter ein und investieren eher in Infrastruktur, etwa in Maschinen oder Software. Das ist der Tenor einer Studie, die die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG beim Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo in Auftrag gegeben hat. Das Resultat zeige sich bei kleineren und größeren Unternehmen in Krisenphasen genauso wie in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs, so Studienautor Martin Falk: „Je höher die Forschungsausgaben, desto höher das Beschäftigungswachstum.“

Bei der FFG sieht man sich damit in der Strategie bestätigt: Die Ergebnisse zeigten, dass die eingesetzten Förderinstrumente richtig wirken. 27 Prozent der von der FFG geförderten Unternehmen sind derzeit schnell wachsende Unternehmen. Man sei auf der Suche nach Wachstumstreibern „wie Forschungstrüffelschweine“, sagte Geschäftsführerin Henrietta Egerth bei der jährlichen Bilanzpressekonferenz.

Konstant zur Seite bewegt

Budgetär sei man zuletzt in einer „konstanten Seitwärtsbewegung“, hieß es. 2016 wurden 458 Millionen Euro an Förderungen ausbezahlt, 3307 Projekte neu bewilligt. Bleibt es bei der bereits im Vorjahr von der Regierung angekündigten Erhöhung der Mittel, erhält die FFG im Jahr 2018 allerdings um 14 Prozent mehr Budget. Damit wolle man etwa soziale Innovationen stärker fördern oder durch Unterstützung sogenannter Innovationswerkstätten neue Akteure miteinbeziehen, sagte Ko-Geschäftsführer Klaus Pseiner. Zudem könne man Unternehmen besser bei Umstrukturierungen unterstützen und besonders nachgefragte Programme stärker fördern. (gral)